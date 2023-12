Durante años el teclado que da pie a estas columnas se empeñaba en escribir “La Fábrica de la Tela” en lugar de La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame o Todo es mentira que ha caído en desgracia ante la dirección de Mediaset. La rapidez de los dedos llevaba a esa errata que había que corregir continuamente. Pero, efectivamente, la compañía de Óscar Cornejo y Adrián Madrid hubiera tenido un nombre más acertado cambiando Tele por Tela. Porque al aludir de forma abstracta a la televisión pensamos en contenidos de calidad, información y entretenimiento con dedicación y cálculo. No eran precisamente los denominadores comunes de esta productora de contenidos.

La Fábrica de la Tele hacía televisión al por mayor. Programas donde con un grupo de colaboradores y un par de vídeos bien cebados se podía fabricar horas enteras en directo. Sálvame fue ensalzado por la ideología política y sexualidad de su presentador pero era ese típico espacio sobrevalorado por la naturalidad de sus participantes. Porque de lo natural a lo impertinente median pocos pasos y de ahí a lo grosero y grotesco tampoco la distancia es mucha. Ser moderado, razonable, congruente, consecuente estaba vedado en ese jungla de Sálvame y en todos los deluxes que se inventaran.

Era televisión de compañía eterna barata que le iba muy bien a la directiva de Paolo Vasile, partidario de contratar mucho y gastar poquito. Ese adagio le pasa ahora una abultada factura cara de prestigio y de fondo de armario a la actual Mediaset. Les va a costar años tener el lugar que desean con el reconocimiento de la audiencia (una audiencia que no ha sido nunca lo suficientemente valorada en esos mismos despachos). Mediaset prescinde de La Fábrica de la Tela (no es una errata) por palabra, obra y omisión. Los vínculos entre los productores y los señores de la parrilla no eran muy agradables por disensiones de contenidos y editoriales. Sustituir todo lo que realmente ocupaba esa productora supone mucho esfuerzo, riesgo y pasta. Tela.