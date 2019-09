Tela de gente

Si llega a estar el día normal, yo no sé la que se hubiera montado, porque estando como estuvo, hay que ver la que se montó, y estoy hablando de la Magna Nazarena, que vaya a la de gente que ha traído, pero de todos lados, que no eran solo cordobeses los que estábamos, que había de muchos sitios de Andalucía y de toda España, una cosa, lo que yo les diga. Pues habrá que repetir, decían, claro que sí.

Eso lo decían los de los bares, claro, sobre todo los que están por la Judería y cerca de la Mezquita, que fueron los que más notaron el evento, que para tomarte una caña tenías que rellenar un formulario y hasta pedir número, lo que yo les diga, de gente que había. Ustedes ya saben que yo soy más de barras que de pasos, pero con todo me entretengo, sobre todo si está relacionado con mi Córdoba bendita, que de eso nunca me harto, siempre me parece poco. A unos chavales de Málaga, anda que no eran buena gente, no creo que tuvieran más de cuarenta años, les hicimos de guía un rato, que esas cosas nos encantan, tanto a Soraya como a mí. Ese de contarles cosas de Córdoba a gente de fuera nos chifla, de verdad, no lo podemos evitar, que lo haríamos hasta pagando, lo que yo les diga, que somos así, como una especie de representantes de Córdoba. O embajadores, que suena más fino, como más señorial. La cosa es que mientras más seamos así, mejor, que esas cosas hacen que las personas vuelvan a los sitios, cuando se les trata bien, y no creo que sea una locura lo que estoy diciendo.

Mira que llevo un tiempo callado con nuestro equipo, después del espectáculo que llevan dando desde este verano. Vaya imagen, y vaya manera de hacer las cosas, que mejor no hacer ningún comentario. Yo creo que lo han hecho casi todo mal menos fichar al entrenador, que ese hombre me da buen rollo, que me acuerdo todavía cuando era extremo del Osasuna, a mí me encantaba, que jugaba tela. Pero bueno, a lo mejor ha sido por casualidad, visto lo visto, porque lo de que estamos tiesos, como el apodo, empieza ya a ser una verdad que nadie puede negar, que no puede pagar ni la luz. En fin, habrá que jugar los partidos a las diez de la mañana a este paso, me estoy temiendo, o comprarles linternas a los jugadores, que tampoco me extrañaría. Lo único que pido es que lo solucionen y que se dejen de esperpentos, que ya vamos bien despachados.