Salir del Pozo

Yo es llegar el mes de octubre y un gusaneo me entra en la barriga que no me puedo contener, y es que ya no pienso más que en el día 24, en el día de San Rafael. Porque es un gran día de nuestra Córdoba bendita, porque es así, y porque comienza la temporada de peroles. O sea, que más cordobés no puede ser el día, lo máximo.

Y es que si las cosas van como van, que empiezan a ir bien, vamos a tener un día de San Rafael que va a ser una cosa histórica, lo nunca visto, y es que llevamos casi dos años sin peroles, casi dos años, y eso para un cordobés, y todos los que lo somos lo sabemos, es mucho, pero que mucho tiempo. Vamos, que eso no lo podríamos haber imaginado nunca, pero nunca. Pues yo ya estoy organizando con mis amigos, que no podemos dejar nada a la improvisación, que nos tiene que salir mejor que nunca, y mira que hemos echado días buenos, que somos unos profesionales del asunto.

Pero es que el de este año tiene que ser el gran perol de la historia. Haciendo las cosas bien, sin locuras, manteniendo las distancias y esas cosas, pero el perol entre los peroles. Vamos, que ese día vamos a lograr que el cuchará y paso atrás acabe como deporte olímpico, como poco, que es lo que se merece, y algo más. Sólo de pensarlo me entran los nervios, una cosa, de verdad, que estoy como un niño de ilusionado, qué ganas de que llegue ese día. Por pedir, que no soy mucho de pedir, que baje un chispo la temperatura, que el tiempo de playa ya ha pasado y ya toca lo que toca, con su buen sofrito, su magro y su Montilla-Moriles. Ya lo creo que sí, vamos que nos vamos.

Otra cosa bonita y merecida, pero bien hecha, ha sido el libro que ha hecho mi Día por el centenario de Los Patios. Y eso lo tiene que ver todo el mundo, porque es un espectáculo. Yo estuve el otro día en la presentación, que fue aquí en el barrio, en el Palacio de Viana, y la verdad es que no se puede tener más categoría ni hacer mejor las cosas. Y así se lo dije a Juan, al director, después de que hablara la mar de bien. Y no lo han podido hacer en mejor fecha, que ahora vienen otra vez Los Patios, aprovechando esta primavera que ahora tenemos. En fin, que hay que pensar con alegría, convenciéndonos de que lo peor ha pasado, que sí, que ahora nos toca celebrar. Y hay que aprovecharlo, porque nos lo merecemos y porque tenemos que demostrar que somos capaces de salir de todo, hasta del pozo más profundo.