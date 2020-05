Que la cosa ya no está tan cruda como estuvo, hay que reconocerlo, que eso de poder salir a la calle tiene su cosa, ya ves tú si la tiene, que ya estaba un poco agobiado de estar tanto tiempo encerrado. Y no es que nos dejen hacer muchas cosas, pero bueno, mejor que estábamos y poco a poco, que con lo que nos ha costado lo último que podemos hacer ahora es meter la pata, me parece a mí.

El miércoles nos enteramos que el Córdoba va a seguir el año que viene en Segunda B, y además con unos grupos muy raros, y que por nada se ha quedado sin disputar la liguilla de ascenso. Mucha gente habla de mala suerte, pero yo no lo veo así, que los puntos hay que ganarlos cuando tocan y luego arrepentirse no vale de nada, o sirve de muy poco, me parece a mí. La cosa es que para querer hacer cosas grandes hay que estar siempre arriba, y nuestro Córdoba no ha estado arriba del todo y por eso ha pasado todo esto.

El caso contrario, justamente, es el de nuestro Córdoba Futsal, que nunca ha estado en los puestos de descenso, nunca, y ahora cuando ha llegado la suspensión del campeonato pues le han recompensado como se merece, y debemos alegrarnos todos los cordobeses, porque es un auténtico notición. Y es que lo de esta gente, que encabeza García Román, que es un hombre de los grandes, y casi vecino, que vive por Santa Marina, es para hacerles un monumento, la verdad es esa. Que teniendo menos presupuesto que el resto de equipos, ahí están, peleando lo más grande y hasta dando partidazos de los buenos. Y como antes he dicho, que no han estado nunca en los puestos de descenso. Todo un mérito.

Estos días nos están dando buenas y malas noticias al mismo tiempo, que en realidad siempre es así la vida, que ni nunca estamos todo el rato mal ni todo el rato bien, aunque eso sería lo que nos gustaría, claro. Lo importante, por encima de todo lo demás, y anda que no lo estamos repitiendo en estos tiempos, es la salud, y ante eso no hay quien pueda decir nada. Por eso digo, como dije antes, por eso insisto, que no nos podemos volver locos y tenemos que seguir todos los consejos y recomendaciones, para que todos volvamos a la normalidad lo antes posible. Pero para eso todos tenemos que poner de nuestra parte, todos, porque solo así lo conseguiremos. En fin, que vamos saliendo, y yo el otro día estuve contento, aunque también fue duro no ver las Cruces puestas o Los Patios abiertos, pero seguro que lo están el mayo que viene.