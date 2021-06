El otro día me enteré, porque lo leí aquí en mi Día, que a final de mes van a hacer un montón de cosas porque se cumplen los cien años desde que nació Pablo García Baena, y me parece muy bien todo lo que se haga, que ese hombre además de un gran poeta era más cordobés que la mayoría y encima del barrio, que había nacido en la calle Parras, ahí al lado del Palacio de Viana.

Anda que no lo recuerdo yo por aquí por el barrio, y eso que vivió en Málaga, por la playa, un montón de años, pero a todas las cosas de su Córdoba bendita no le gustaba faltar. Yo recuerdo verlo por San Rafael, por la Velá de la Fuensanta y por la Semana Santa, que estaba muy apegado a la cofradía de San Lorenzo, la del Cristo de Ánimas. Era un hombre elegante y callado, con una educación de primera, que se le notaba en la cara, un cordobés en toda regla, lo que yo les diga. Yo lo traté poco porque me imponía mucho respeto el hombre, que ganó los premios más importantes de poesía, y fue uno de los fundadores de aquella revista que ahora se estudia en los colegios. Y hablando de colegios, estudió en el mismo que yo, el López Diéguez, que alguna vez lo vimos por allí, cuando todavía no era tan famoso. Yo creo que luego, cuando volvió de Málaga, estuvo viviendo por la Plaza de las Dueñas, o por allí cerca, que no sé quién me lo dijo.

Yo lo recuerdo de siempre, pero también es verdad que no fue conocido hasta que no fue mayor, que antes hasta la gente se confundía con él. Que yo recuerdo a vecinos diciendo que era Antonio Gala cuando lo veían pasar.

No iban descaminados, que los dos se dedican a lo mismo, pero cada uno con su propio estilo, claro, aunque los dos llevando a Córdoba en lo más alto, que eso es lo más bonito de cuando nuestra gente destaca en algo. La verdad es que Córdoba ha dado ya una buena ristra de buenos poetas, pero buenos, que algunos tienen ya calles, plazas y colegios con su nombre. Y yo creo que eso es bueno que pase, por supuesto, y por eso me parece tan bien todos los actos que van a hacer con el que fuera nuestra vecino. En fin, que eso de ser profeta en tu tierra es muy complicado, y parece que hasta que no los vemos con bastón, arrugas y canas como que nos cuesta y yo creo que eso hay que hacerlo antes de tiempo, mientras antes mejor. Aunque tampoco viene mal que lo hagan, y sobre todo cuando se cumple una fecha tan señalada. Pues eso, que la poesía y los poetas viven para siempre, o eso me pareció escuchar el otro día.