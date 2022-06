Juan Espadas, el cortadillo

Me llamó la atención el otro día el candidato Espadas cuando salió por la tele en su versión de debate, bien pero informal, como si se hubiera acabao de quitar la corbata para salir con los amigos a tomar caracoles en Casa Protasio.

Espadas, parecía como si llegase de Brenes, recién salío del barbero, para entregar unos papeles en la delegación de Agricultura, con esa camisa blanca pero de domingo, muy bien planchá. A mí me dio la impresión de que era como el suegro perfecto, ese hombre que tú siempre has soñado encontrarte el primer día que vas a casa de tu novia y estás más nervioso que Olona La Molona la primera vez que le preguntaron qué es el menudo.

No se sabe mucho sobre sus gustos gastronómicos. Pero ha confesado en alguna entrevista que es de cuchareo, que es de habichuela con arró, de cocido y de lentejas… Vamos que a Abantal no me lo llevo a comer.

Dadas estas circunstancias, a Juan Espadas me lo imagino desayunando en una venta, pidiendo un cortaito, mejor en vaso, aunque como siempre ha estado metido en cosas de Medio Ambiente, a lo mejor se pide una menta poleo, que es una cosa que siempre se piden los ecologistas moderados. No lo veo de zumo de naranja, aunque sí de comerse una "mondarina" a media mañana. Pero yo creo que Juan, en la intimidad, hasta puede que sea de café migao, de esos que mojan el pan prieto de La Algaba en el café… cuando nadie me ve, como decía Alejandro Sanz.

A Juan Espadas me lo veo incluso desayunando un cortadillo, porque así se le vio, como un poco cortadillo y como es un hombre de consenso y diálogo, cualidad en la que destacó en el Ayuntamiento de Sevilla, si el dependiente le pregunta si lo quiere de cabello de ángel o de boniato, el candidato diría que "vamos a llegar a un acuerdo y pediría mitá y mitá", como si estuviera negociando con Moreno Bonilla los presupuestos.

Yo no sé si es de mucho deporte, pero también me lo veo con un grupo de ciclistas de esos, con todos los avíos y los trajes con más bollos que la pastelería de Las Melonas, que salen los domingos por la mañana a pedalear… y luego recuperar todas las calorías desayunando en una venta.

Hay que animar al grupo parlamentario en el Senado, porque Espadas es senador, a que le hagan un desayuno sorpresa y que después de tomarse los cortadillos de honor le regalen una corbatita, si es mejor del Betis, que por lo visto es devoto.