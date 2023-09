Pues ya están todos los chavales en sus colegios, y tan contentos, aunque ellos hubieran preferido seguir de verano, aunque yo creo que sus padres no tanto. Es que como dice ese dicho que tanto se menta, cada uno cuenta la feria como le va, o ese dicen. Que eso también lo podemos aplicar al fútbol, por lo que estamos viendo. Ya nos han dicho cuándo vamos a tener la Feria y Los Patios del año que viene, y la verdad es que me dio un pellizco el cuerpo cuando me enteré, como que pareciera que iban a llegar antes de lo que imaginaba. Porque hay esperas que son bonitas y tienen su cosa y su aliciente, por decirlo de alguna manera. Y es que hay cosas que merecen la pena esperar. Como esperar a que regrese un amigo, y eso que yo los míos siempre los tengo muy cerca, pero esta semana que se fue tres días Cayetano a visitar a una prima como que no estuve tranquilo hasta que no volvió. Y es que acostumbrado a tenerlo cerca todos los días, pues eso, que se me hizo raro.

Con Soraya me pasa algo parecido, y eso que ella viaja más que Cayetano, que tiene amigas y familias por todos lados. Si me preguntan, la verdad es que no sé en qué punto estamos ahora, si somos amigos o medio novios o yo qué sé. La verdad es que vida de novios no hacemos, ya saben ustedes, aunque sí que es verdad que siempre estamos muy pendientes el uno de la otra y al revés. A lo mejor así está bien y no hay que darle más vueltas.

A lo que hay que darle una vuelta es a nuestro Córdoba, que otra vez ha vuelto a pinchar y otra vez en casa, que yo no sé lo que le pasa en casa, que no me lo termino de explicar. El comienzo está siendo regulero, para qué nos vamos a engañar, que no termina de jugar como debiera y en defensa estamos más que blanditos.

Los que han empezado de maravilla son los del Córdoba Futsal, y eso que juegan con los mejores del mundo, como ellos son. Esto de empezar bien es más importante de lo que parece, porque los puntos dan tranquilidad, son como un colchón que hace que la cosa sea más tranquila, más de estar cómodos.

En fin, que ya veremos cómo sigue la cosa, que unos se enmienden y los otros sigan por el buen camino. Eso me lo decía mucho mi padre, que hay que tener buenos principios, para luego seguir rectos todo lo que se pueda. Pues eso he tratado de hacer toda mi vida, a mi manera, y sin molestar a nadie, que es lo más importante.