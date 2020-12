Dentro de las posibilidades

Menuda guasa tienen los de mi barrio con las medidas del Bonilla para esta Navidad, que vaya lote de reír que nos pegamos el jueves por la tarde, que no voy a poner aquí todas las ocurrencias que tuvieron, pero que algunas se lo merecen, ya lo creo que sí. Que Manolo, que tiene gafas, ni nos veía, que se le empañaron tanto que ni sabía el pobre dónde estábamos, una cosa lo que yo les diga.

Y es que cuando dijeron lo de que las cafeterías abren de 18:00 a 20:00 no se pueden imaginar todo lo que salió de sus bocas. Que lo más flojito que dijeron es que ahora se iban a tomar la copa larga en taza de café, y de ahí para adelante. El problema de esto, y ustedes lo saben bien, es que yo lo puedo decir de broma, y también mis amigos, pero seguro que lo acaba haciendo mucha gente, porque somos así y en demasiadas ocasiones me temo que tenemos lo que nos merecemos. Porque de cabeza vamos nada más que regular y de prudencia y de cordura ya ni mejor hablar, que alguno no sabe dónde la ha dejado, si es que alguna vez la tuvo. Pero bueno, vamos a pensar que la gente se va a comportar y que esto no va a acabar como muchos dicen que va a acabar, que espero que no. Porque como tengamos que pasar por una tercera ola, yo ya no sé qué va a ser de nosotros, además de todos los problemas que vamos a tener con la vacuna, que ya no va a poder ser el calendario como estamos diciendo. Pero bueno, sólo nos queda cruzar los dedos y pensar que lo vamos a hacer bien, y que en la taza sólo vamos a poner café, y su poquita de leche.

Pero vamos a hablar de cosas buenas, que también las hay. Como nuestro Córdoba, que yo lo veo tela de mejorado, que desde que ha llegado el hombre este canoso, el que estuvo en el Sevilla, Alfaro, la cosa nos va tela de bien. Que hasta hemos pasado de ronda en la Copa, que ojalá nos toque un equipo gordo. Y eso que en enero vienen dos gordos a jugar la Supercopa, el Barcelona y la Real Sociedad, que no es un partido malo, ni mucho menos. En fin, que ya estamos en lo que estamos, que la Navidad ya está aquí, que es una fiesta muy bonita, digamos lo que digamos. Sobre todo cuando eres un nene, que lo pasas en grande y encima te traen regalos. De esa manera la quiero celebrar yo, como si volviera a ser el niño que fui, y que yo creo que sigo llevando dentro de mí. Pues eso, a pasarlo bien, dentro de las posibilidades.