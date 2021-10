Con el Córdoba Futsal

Ayer empezó en Cartagena y la semana que viene ya juega en casa, en Vista Alegre, y me estoy refiriendo al Córdoba Futsal, que por tercer año consecutivo, que se dice pronto, juega en la Primera División española, que además es la liga más potente de todo el mundo, que es donde puedes encontrar los mejores jugadores. Y eso no es que lo diga yo, es que eso es así, por derecho.

Aunque ustedes saben que ando más pelado que otra cosa, que no llego ni a mediados de mes, y eso que no tengo gasto, el Cayetano y yo estamos pensando sacarnos el abono del Córdoba Futsal para esta temporada, que el año pasado fuimos a un par de partidos y nos lo pasamos en grande, que vaya tela cómo juegan esos chavales a a la pelota, pero una cosa mala, que yo no sé si tienen hasta más técnica que los que juegan a fútbol. Hablando de las diferencias de un deporte y otro, me hace mucha gracia cuando escucho a algunos aficionados decir que el Futsal es el Córdoba pequeño, cuando es en verdad el que está jugando en la máxima categoría, y no el Córdoba, el del Arcángel.

Que la verdad es que ha empezado bien, tanto en la Liga como en la Copa esa que tiene un nombre tan raro, es verdad y no se le puede quitar el mérito, pero hay una distancia, y muy grande, entre las divisiones en las que están uno y otro equipo. Y eso es así y no hay quien lo discuta. Y los cordobeses deberíamos tener presente eso y no dejar un abono libre, que ese equipo necesita que convirtamos Vista Alegre en nuestro castillo, como si estuviéramos en la época medieval, y no dejar que nadie se lleve un punto del pabellón.

Yo le tengo una especial simpatía al Córdoba Futsal por un montón de cosas, y también por su presidente, no lo voy a esconder, que José Román, además de vivir en el barrio, es un cordobés por los cuatro costados, de los que hay pocos. Y lo conozco desde que estaba en los Salesianos, que lo veía yo venir con sus amigos, con la mochila al hombro, y luego montó Minuto 90 y no sé cuántos líos más, pero siempre para hacer cosas buenas por nuestra Córdoba.

Por eso creo que hay que estar con él en esto, porque el equipo se lo merece, porque José se lo merece y porque Córdoba se lo merece, claro que sí. Además de lo bien que lo vamos a pasar, que estos chavales juegan tela marinera. En fin, que vamos a sacarnos el abono y vamos a disfrutar de lo lindo con el Futsal.