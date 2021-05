Yo nunca he sido mucho del baloncesto, lo reconozco, que soy de los criados con el fútbol, sólo con el fútbol, a todas horas, porque también lo jugábamos en las calles y en los descampados, cuando se jugaba en la calle y había descampados, que ya no queda ni uno, o casi. Ya quisieran los de las constructoras que hubiera más metros para edificar, pero no, cada vez menos.

Pues con lo poco que me gusta el baloncesto, o lo poco que me gustaba, que yo creo que eso ha cambiado, hace unos días estuve viendo con mi cuñado en el ordenador, en el canal ese que hay sólo de vídeos, el partido de las chavalas del CordoBasket Gestión y Calor, que acabaron ganando y convirtiéndose en campeonas de Andalucía en su categoría, casi nada, y por lo que me he enterado después no es el único título que tienen, que ya tienen unos cuantos. Normal, porque juegan al baloncesto de miedo, y los chavales también, que da gusto verlos, que vaya tela cómo se mueven y la puntería que tienen, que las cuelan desde 20 metros, y puede que me quede corto. Pero es que no es sólo eso, es que luego a buenas personas no hay quien las gane, que están en todas las cosas buenas y solidarias, dando ejemplo siempre, una cosa. Y es que el deporte bien utilizado, el de los nenes, es una buena forma para educarse, porque ahí sólo se aprenden cosas buenas, pero muy buenas. A competir, sí, pero con deportividad, que eso es lo más importante.

Bueno, la semana que viene contaré cómo me ha ido con la vacuna, que me han citado para mañana y anda que no tengo ganas. Y para nada asustado, todo lo contrario, que estoy deseando que me la pongan, que a toda la gente que conozco que se la han puesto a ninguna le ha pasado nada, y eso que a unos cuantos les han puesto la del nombre raro, que a mí se me da tan mal pronunciarlo, pues tan contentos. Si es más difícil que te caiga un rayo, como para desconfiar, que eso no tiene ningún sentido, que eso es como pensar que yendo por la calle se te va a caer una maceta en la cabeza. Pues lo mismo.

En fin, que ya les contaré la cosa cómo me ha ido, y sobre todo cómo me va después, que no creo yo que me pase nada, que soy duro para esas cosas. Y este fin de semana vamos a seguir con el baloncesto, que me han enganchado tela, ya ves tú a mis años, pero nunca es tarde si se llega pronto, o como quiera que se diga ese refrán. Que nos entendemos.