Toca despedir el 2023, que yo no sé si ha sido un año muy bueno o menos malo que otros, aunque también ha tenido sus cosas, sobre todo de política, que hemos tenido elecciones y muchos debates, algunos todavía duran. Pero yo creo que en Córdoba hemos tenido un buen año, que mal no lo hemos pasado, sin entrar en detalles.

Otra Nochebuena más me he portado, que a la hora de la cena estaba en casa y entero, de una pieza, como nuevo. Con hambre y todo, que el pavo guisado de mi hermana estaba para hacerle un monumento, lo que yo les diga, que vaya mano que tiene. Como los últimos años ha estado con nosotros mi amigo Cayetano, que ya es uno más de la familia y no vamos a permitir que pase solo estas fechas, que para esas cosas, y para algunas más, están los amigos. Se plantó con una caja de Logroñesas, que siempre he dicho que es mi dulce favorito de la Navidad, que no creo que haya uno que me guste más. Y además son de Córdoba, de Montoro, vaya pueblo bonito, a pesar de que en verano es el sitio que más calor hace de España, o eso dicen las noticias.

Tampoco me olvido de las hojaldrinas, pero las de toda la vida, que vaya cosa rica y buena, aunque te ponga la pechera blanca, que yo creo que es imposible comérselas sin mancharse. Echamos un buen rato, y después de la Misa del Gallo, que ella es muy de tradiciones, apareció Soraya, y nos tomamos unas copitas de anís y cantamos unos cuantos villancicos. Pero en español, de los de toda la vida, faltaría más. Sobre todo porque los otros no sé lo que dicen y tampoco sé cantarlos. Esta noche, como las últimas nocheviejas, nos vamos al cocherón que un amigo tiene en la calle Montero, y allí lo pasamos en grande y algo más. Y vamos todos, que también vienen mi hermana y mi cuñado. Cada familia lleva un plato y como siempre sobrará comida para tres días, porque a exagerados no hay quien nos gane. Cómo pasa el tiempo, qué miedo, que ni me enterado de este 2023 que ya se acaba. Pues yo creo que eso es buena señal, que anda que no se nos hizo largo el año de la pandemia, que vaya cómo eran de lentas las semanas sin poder salir, una cosa. Mejor así, me parece a mí.

Que ya tenemos encima el 2024, mañana mismo, que la verdad que como número no es feo, ni mucho menos. En fin, que con eso pasa lo mismo que con el número de la lotería, que el que toca nunca es feo, aunque lo sea. Por eso vamos a poner de nuestra parte para que 2024 sea un año muy bonito y lo pasemos en grande, aunque se nos pase volando, que a lo mejor esa es la buena señal. Que lo pasen muy bien, que disfruten mucho y que comiencen el año con una buena sonrisa.