Celebramos esta pasada semana Nuestra Señora de la Fuensanta, pero no tuvimos Velá, porque las cosas de juntarnos todavía las estamos dejando para más adelante, para cuando se pueda, y aunque ya se puede en algunas cosas, o eso dicen, con las cosas de las fiestas vamos un poquito más despacio, que tengo la impresión de que nos controlamos poco y necesitamos de más paciencia.

Así que fue un festivo un pelín extraño, para qué nos vamos a engañar, que sin hacer la campanilla en la Fuensanta como que tiene menos gracia, me parece a mí. Que ese día lo que hubiera gustado es tomarse su montadito de lomo en una de las barras que ponían y encontrarte con un montón de amigos, como ha sido siempre.

Yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando a estas nuevas cosas, porque me da la impresión de que algunas nuevas cosas se van a quedar ya con nosotros para más tiempo. Y lo digo sobre todo por los horarios de por la noche, que mucha gente ahora está descubriendo que así se aprovechan más los días, o eso cuentan, que puede que sea por verle el lado bueno a las cosas, como dice ese dicho del vaso, que ya no sabemos cuándo está a punto de vaciarse o cuando va a rebosar, y no sé si me estoy explicando. Pues eso, que todo depende de cómo lo veamos, si el cristal de las gafas está limpio o es más negro que el suelo de Las Tendillas, y ya me callo porque me parece que la estoy liando aún más.

Por lo menos esta semana nuestro equipo comenzó goleando en su primer partido en esta categoría que no sabemos ni cómo se llama, pero que antes de todo esto se llamaba Tercera División, sí, tal y como estoy contando. Cinco goles metimos en el primer partido, que se dice pronto, y yo que me alegré, pero mucho, pero me dio miedo la alegría exagerada de algunos. Recordemos dónde estamos, que no tengo ni ganas de repetirlo, y luego celebramos. Y mucho mejor que las celebraciones sean al final de temporada, porque eso supone que han hecho bien su trabajo.

Esta semana tuvimos hasta una procesión, la primera en mucho tiempo, que pudimos ver a la Virgen de la Estrella por la Huerta de la Reina, y anda que no hubo gente emocionada, pero tela. En fin, que las cosas empiecen a ser casi como fueron es la mejor señal, que de vez en cuando nos merecemos una alegría, aunque sea pequeña, o grande, según se considere.