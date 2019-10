La programación cultural de otoño lleva a Pozoblanco 'La Traviata' y a Carmelo Gómez

La Guardia, un musical sobre la mítica banda Queen, un homenaje a The Beatles, la ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi o la presencia de conocidos intérpretes del teatro y el cine español como Carmelo Gómez y Ana Torrent forman parte de la programación cultural de otoño de Pozoblanco, que tendrá lugar durante los meses de octubre a diciembre, tanto en el teatro municipal de El Silo como en la Casa del Pozo Viejo.

La programación abre con la semifinal del XIV Concurso Nacional de Coplas el domingo 13 de octubre a las 19:00 en el teatro El Silo, cuya entrada será a través de invitación. El 18 de octubre, la compañía Ibérica de danza se subirá al escenario de El Silo para interpretar Romero de Torres, inspirada en las obras del gran pintor cordobés. El 25 de octubre, por su parte, El Silo acogerá un espectáculo de circo para toda la familia Outono, de la compañía Pistacatro.

Ya el 1 de noviembre, la ópera llega a El Silo con La Traviata, la famosa obra de Giuseppe Verdi dividida en tres actos. El 9 de noviembre será la banda granadina de los 80 La Guardia, autora de temas muy conocidos del pop español como Cuando brille el sol o Mil calles llevan hacia ti” la que actúe en la Casa del Pozo Viejo a partir de las 21:00.

El 15 de noviembre los reconocidos actores Carmelo Gómez, protagonista de películas como Días contados y series como La regenta, y Ana Torrent, actriz célebre por sus papeles en filmes como Tesis o El espíritu de la colmena, interpretarán sobre las tablas de El Silo Todas las noches de un día, de Alberto Conejero, con la compañía Teatro Bellas Artes.

El teatro El Silo acogerá la obra '5 mujeres Años 20' el 21 de noviembre

El 21 de noviembre, coincidiendo con los actos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el teatro El Silo acogerá la obra teatral 5 mujeres Años 20, de la escritora Matilde Cabello y cuya entrada será a través de invitación. En las mismas tablas, pero el 22 de noviembre, tendrá lugar el tradicional concierto especial de la Banda Sinfónica Municipal de Pozoblanco para celebrar la festividad de Santa Cecilia. El 29 de noviembre, fútbol y teatro se unen en Playoff, una tragicomedia de la Compañía Joven que transcurre en el vestuario de un equipo de fútbol femenino.

La actividad cultural regresará el 6 de diciembre con un homenaje a The Beatles, que llegará a la Casa del Pozo Viejo con Los Escarabajos y su Love is all we need.

La programación de otoño culmina el 14 de diciembre con el musical We love Queen, de la compañía Yllana. Un nuevo concepto de show con músicos en directo y una escenografía espectacular que supone un homenaje al mítico cantante Freddie Mercury y a su banda.

La programación de otoño culmina el 14 de diciembre con el musical 'We love Queen'

Además para los escolares, la programación cuenta con las actuaciones de Abecedaria y Enrédate, que interpretarán obras educativas con diferentes temáticas como el flamenco o figuras literarias como Otelo de Shakespeare adaptadas a las nuevas tecnologías.

Las entradas estarán a la venta en la taquilla del teatro El Silo los miércoles, jueves y viernes hasta el final del programa en horario de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:0, y el día del espectáculo desde una hora antes del comienzo. También en la web www.tickentradas.com.

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello (PP), ha destacado “la variedad de actuaciones que van a pasar por nuestro municipio en los próximos meses” y ha añadido que “se trata de una programación elaborada para todos los públicos y de la que todo el mundo podrá disfrutar”.

Mientras, el concejal de Cultura, Juan Bautista Escribano (PP), por su parte, ha considerado que “se trata de una propuesta con diferentes géneros artísticos y con la que pretendemos mostrar lo que es la cultura y sus diferentes estilos”.

Escribano ha explicado también que “encontramos propuestas que difunden la concienciación en temas importantes como son la inclusión de la mujer en el deporte o la enseñanza de valores como la amistad o la superación, porque eso también es cultura”.