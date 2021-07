Pablo Salinas muestra en Córdoba lo más íntimo de su música en 'La guitarra cuenta'

Pablo Salinas, guitarrista y director de Electric Guitar Orchestra, ha inaugurado el programa formativo del Festival de la Guitarra del Córdoba que en esta edición se reinventa bajo del nombre La guitarra cuenta. Salinas, acompañado de Gonzalo Pérez, productor de la orquesta, han participado en una tertulia divulgativa en la que se ha abordado la vida del artista, así como su pasión y manera de vivir la música.

Esta cita ha supuesto un encuentro entre el público y el guitarrista, horas previas al concierto que tendrá lugar este viernes en el Teatro de la Axerquía. Sinfonity ya actuó en Córdoba en otras ediciones del Festival de la Guitarra, pero este año vuelve con una nueva versión del grupo. Hasta ahora, Electric Guitar Orchestra era una agrupación, la primera, que interpretaba música clásica con guitarra eléctrica, y lo sigue haciendo. Pero ahora va más allá y se atreve con géneros como el jazz, el rock o la música folclórica, y así se verá en su actuación.

En la tertulia, guitarrista y productor han mostrado su forma de entender la música y cómo la han vivido a lo largo de su vida. Pablo Salinas ha demostrado que no solo es guitarrista, sino que, según Gonzalo Pérez, destaca por su versatilidad y talento. Es capaz de interpretar una pieza hecha para violín con su guitarra eléctrica y una misma pieza con distintos instrumentos. De hecho, el artista empezó en el mundo de la música como organista, con tan solo 11 años.

El público ha podido conocer cómo lleva a cabo estas adaptaciones, cómo hace para que la guitarra eléctrica suene como un violín y qué dificultades se encuentra en el camino. Interpretar la música con distintos instrumentos es su manera de sentirla, "es como el que habla cinco idiomas", ha ejemplificado para explicar su manera de comunicar con el instrumento. "Donde se escucha Barroco se puede escuchar jazz, todo depende de la forma de interpretar, es tocar lo mismo de distinta forma", ha indicado el guitarrista.

La tertulia ha estado acompañada por el piano y la guitarra eléctrica. Pablo Salinas ha interpretado distintos fragmentos para explicar lo que estaba argumentando. Los asistentes también han tenido la oportunidad de plantear sus inquietudes y preguntas al guitarrista, todo ello en un aforo reducido y en un ambiente muy cercano en el Teatro Góngora.

El espectáculo

Pablo Salinas y Gonzalo Pérez también han desvelado algunos detalles de lo que se podrá ver el viernes en La Axerquía. Con este concierto, según han apuntado, Sinfonity inicia una nueva temporada que supone un punto de inflexión en la orquesta. Interpretarán distintos géneros y habrá varias sorpresas.

Una de ellas la ha revelado en el encuentro y es que habrá presencia cordobesa en el escenario. La bailarina Nuria García actuará con un tema de Bach que ella ha interpretado en su vídeo Back to Bach, back to me. También estará presente Alfonso Linares, profesor del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba.

La guitarra cuenta continuará este viernes y hasta el día 16 de julio. Tendrá lugar cada día, a las 12:30, en el Teatro Góngora, excepto el martes 13 de julio, que será en el Gran Teatro. David Russell, Hames Bitar, José Antonio Rodríguez, Biréli Lagrène, Costas Cotsiolis, Yamandú Costa y Paco Peña serán los siguientes en participar en los encuentros.