Homenaje de la Orquesta de Córdoba y el Festival de Piano a las víctimas del covid-19

La Orquesta de Córdoba forma ya parte del Festival Internacional de Piano (FIP) Guadalquivir tras el concierto Homenaje ofrecido en el Teatro Góngora junto al alma máter del festival, la pianista María Dolores Gaitán, en homenaje a los propios músicos, al sector musical, que es uno de los más golpeados por la pandemia del covid-19.

Es la primera vez que la formación musical cordobesa toma parte en el festival que, para tan especial ocasión, eligió un programa de música española con el que, retornando a las raíces, quería lanzar un mensaje de esperanza y de unión hacia un nuevo futuro. "Creo que es trabajo y labor de los propios artistas hacer música y seguir luchando contra viento y marea ante la situación en la que vivimos", dijo María Dolores Gaitán, quien también quiso dedicar el concierto a las víctimas de covid-19.

Gaitán admitió que, como directora del FIP Guadalquivir, la participación de la Orquesta de Córdoba supone "un salto de calidad para el Festival" y como pianista, es "una alegría" y "una ilusión" poder tocar con ellos porque "es una orquesta a la que tengo especial cariño".

Por su parte, el director de la Orquesta cordobesa, Carlos Domínguez-Nieto, destacó que el concierto "lo que tiene muy de especial es esta época, que es una época tan convulsa y con tantos problemas y tantas dificultades" y reconoce que es una satisfacción que "podamos presentarnos al público, me parece lo más importante ahora, en esta época tan difícil, seguir intentando hacer los conciertos y los planes que tenemos".

También el formato elegido para la ocasión se salió de lo habitual. No fue un concierto para orquesta y piano al uso. Como bien explicaba Domínguez-Nieto, "es un concierto íntegro de piano y orquesta pero no a la usanza de tocar todo juntos sino que comienza el piano solo, luego toca la orquesta sola y luego nos unimos. Creo que ese formato de concierto no se ha hecho hasta ahora".

El programa se inició con las Danzas Fantásticas de Joaquín Turina para piano solo y continuó con 4 paisajes ibéricos: Asturias, Cádiz, Castilla y Córdoba de Isaac Albéniz en la versión orquestal de A. Guinovart. El momento álgido de la noche llegó con las notas de una de las grandes obras del repertorio de piano y orquesta, Noches en los jardines de España, de Manuel de Falla, que ponía punto y final a esta primera intervención de la Orquesta de Córdoba en el FIP Guadalquivir con Sierra de Córdoba.

La fundadora del FIP Guadalquivir, María Dolores Gaitán, es una destacada pianista e importante promotora cultural que atesora premios de numerosos concursos internacionales como el XI Concurso Internacional Città di Padova, el XVI Premio Antonio Beltrami, el VI Concurso Antonio Salieri o el VII Concurso Internacional Montichiari. Nominada a los Premios Princesa de Girona, la villarrense fue distinguida por la European Union National Institutes for Culture (EUNIC) como representante de la cultura española en Italia.

Recientemente ha sido reconocida como artista y gestora cultural por Marca España (España Global). Formada con pianistas de la talla de Larisa Tedtoeva, Emanuela Piemonti, Paolo Bordoni, Jorge Luis Prats, Lilya Zilberstein, Claudio Martínez Mehner y Rafael Quero, entre otros, toca asiduamente con Mikhail Milman, del Cuarteto Kopelman e imparte clases magistrales en la New Bulgarian University de Sofía (Bulgaria) y en el Cultural Art of Ponte Vedra (Florida, Estados Unidos). Asimismo, ha publicado un doble lanzamiento de su trabajo discográfico Imágenes de España a través de la Danza para la famosa revista Amadeus (Italia) y para el sello suizo Bam Music International.

Carlos Domínguez-Nieto es director titular y artístico de la Orquesta de Córdoba desde la temporada 2018-19 y ha sido director titular del Teatro de Ópera de Eisenach y de la Ópera de Cámara de Munich. Dirige con regularidad varias de las más importantes orquestas alemanas y austriacas incluidas la WDR-Sinfonierorchester y la Gürzenich Orchester Köln en Colonia, la Bruckner Orchester Linz, la Berliner Symphoniker, la Münchner Philarmoniker, Münchner Symphoniker y Münchner Rundfunkorchester en Múnich.

Domínguez-Nieto debutó en 1995 en el Teatro Colón de Buenos Aires (Argentina) dirigiendo la Filarmónica de dicha ciudad y años más tarde fu director asistente de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) y de la Münchner Jugendorchester, trabajando con Mstislav Rostropovich y András Ligeti, entre otros. En 1999 ganó por concurso el puesto de director asistente de Iván Fischer en la Orquesta Festival de Budapest y en 2001 ganó el primer premio en el 8º Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de la Fundación Oriente de Lisboa. Como director de ópera hizo su debut en el año 2000 en Salzburgo (Austria) con El cazador furtivo de C.M. von Weber. Desde entonces ha dirigido más de 50 títulos operísticos.

Más de 1.800 conciertos en escenarios de toda España y Europa avalan los casi 30 años de trayectoria de la Orquesta de Córdoba, que nació bajo la batuta del director y compositor Leo Brouwer con el padrinazgo artístico de Adolfo Marsillach y de Rafael Orozco, siendo actualmente sus promotores institucionales la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba.

A lo largo de su dilatada carrera, la formación orquestal, que tiene 47 grabaciones publicadas, ha realizado primeras audiciones para Europa y España y ha estrenado con carácter absoluto obras de numerosos compositores, además de actuar en foso y acompañando a ballets como el de Mario Maya, el Ballet de Víctor Ullate, el Ballet Flamenco de Andalucía, el Scottish Ballet o el Royall Ballet de Londres. La Orquesta desarrolla también una importante labor educativa y de divulgación de la música.