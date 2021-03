'Los mojigatos' llega al Teatro Góngora con Gabino Diego y Cecilia Solaguren como protagonistas

Gabino Diego y Cecilia Solaguren protagonizan Los mojigatos, la versión teatral de la obra de Anthony Neilson The prudes que llega al Teatro Góngora de Córdoba este 19 y 20 de marzo a las 18:00. Magüi Mira versiona y dirige esta comedia inteligente que se convierte en un juego escénico divertido, polémico y provocador para los espectadores.

Neilson vuelve a traer un texto mordaz, lejos de convencionalismos e impregnado de humor que nos acerca la historia de un matrimonio que, tras nueve años de relación y 14 meses de sequía sexual, busca ayuda y la complicidad del público para volver a disfrutar de su relación en pareja.

El me too y el empoderamiento de la mujer envuelven esta comedia versionada y dirigida para Pentación Espectáculos por Magüi Mira (Las Amazonas, Consentimiento, La Fuerza del Cariño).

Gabino Diego (Nuestras mujeres, Los 39 escalones, Una noche con Gabino) y Cecilia Solaguren (Los otros Gondra, La dama duende) se meten en la piel de este matrimonio en el que no faltan dosis de realidad, de descaro y de ternura. Porque como sucede en todas las relaciones, hay distintas aristas y perspectivas y el espectador ocupa un puesto de honor en este juego.

Los mojigatos se estrenó en el Royal Court de Londres en 2018, con una gran acogida del público y la prensa británicos. Tras su estreno en el Teatro Victoria Eugenia de Donosti, y tras un exitoso inicio de gira por España, llegan ahora al Teatro Góngora de Córdoba, donde se representará el 19 y 20 de marzo a las 18:00.

"¿Dónde están las líneas rojas de la nueva seducción? ¿Cómo sustituir los viejos códigos caducos sin convertirse en unos mojigatos? ¿Cómo hacer el amor con plenitud en una relación equilibrada y libre? ¿Sabremos afrontar esa necesaria renegociación de género?", se pregunta Magüi Mira.

Neilson, "autor británico, sorprendente, mordaz, inteligente, no es conservador, ni en la forma ni en el contenido", señalan desde Pentación. En Los mojigatos hace un ejercicio "necesario, descarado y atrevido, sobre un tema por el momento intocable, el me too". Esto "tiene su riesgo, pero eso es precisamente lo atractivo de su propuesta, lo que sorprende a espectadores y espectadoras".

Desde Pentación indican que el espectáculo es "pura comedia, de principio a fin, comedia de hoy, servida por dos personajes, un hombre y una mujer creíbles y con su dosis de ternura; y de poesía por momentos también".

La acción sucede en el escenario de un teatro, con dos mesitas, con un piano y su pianista y la interacción con el público es constante ya que la pareja "va expresamente a encontrarse con él". Los mojigatos es "un texto descarado en lo que se dice, y con acciones físicas singulares, pero nunca vulgar en el resultado final".