El Festival de Piano Guadalquivir cierra en Córdoba su edición más emotiva

China e India se hicieron presentes en Córdoba a través del apasionante concierto que ofrecieron en el incomparable marco del Palacio de Viana la violinista Aida Ayupova, la violonchelista Liliana Kahayova y el pianista Toshiki Usui. He mirado las rosas y me acordé de ti logró reunir en un mismo escenario a tres músicos espectaculares, cada uno de un país de la Ruta de la Seda, que unieron su particular visión musical en el concierto con el que Transita, la XIII edición del Festival Internacional de Piano Guadalquivir, llegaba a su destino.

Lo hacía dando vida a la música clásica de origen chino, indiano y búlgaro, donde la rosa es un símbolo de unión entre caminos. En esta ocasión, la convergencia internacional propuesta por el FIP Guadalquivir con el apoyo de Corhyund transitó desde el celebérrimo piano trío de Mendelssohn que acaricia el terciopelo de las notas de una rosa hasta los contemporáneos e intrépidos Takemitsu y Yoshimatsu, como esas espinas que defienden su delicadeza. La maestría de los tres artistas quedó patente en cada pieza, transitando desde la levedad y la sutileza al descaro y el ritmo trepidante con reminiscencias al rock, el jazz y el blues.

La protagonista, la rosa, que inspiró esta tentadora interpretación tuvo forma y representación en una arquitectura efímera floral creada por Carolina Bouquet y compuesta por rosas procedentes de los distintos países por los que Transita la mítica ruta que replicaban, además, el colorismo del exquisito programa de este último concierto del FIP Guadalquivir.

“No podíamos tener un cierre mejor para el Festival y para la ruta que emprendimos el pasado día 30 desde Oriente hasta Occidente y que nos ha conducido por los viajes, los sueños, la pasión, la historia, la espiritualidad y la cultura de la mítica Ruta de la Seda, unidos por la música y el piano, como no podía ser de otra forma”, remarcó la directora artística del FIP Guadalquivir, María Dolores Gaitán.

El FIP se despidió con la colaboración de la Casa del Ciprés con un absoluto éxito de público. “No muchos festivales de música clásica logran reunir a miles de personas y menos en escenarios de tal riqueza e importancia histórica como el Alcázar de los Reyes Cristianos, la Mezquita-Catedral, el Palacio de Viana o el Teatro de La Axerquía”, dijo Gaitán, quien afirmó que “una edición más el Festival ha llevado a Córdoba al mundo a través de los artistas de primera categoría que nos han visitado pero también ha traído el mundo a Córdoba, siempre fiel a su visión holística, en la que la música se interconecta con otras artes”.

“Es un orgullo para el equipo que hace el festival y un incentivo para seguir trabajando por traer y hacer cultura de primer nivel desde Córdoba y de Córdoba para el mundo”, recalcó la máxima responsable de la cita musical, quien agradeció el respaldo institucional y privado recibido en esta edición, “sin el que sería imposible levantar un evento de esta magnitud, un evento que, además, demuestra año a año que la cultura interesa y que es fuente de desarrollo y riqueza”.

Un trío de ases para el epílogo

Aida Ayupova (1970, Almaty, Kazajistán) ha participado en conciertos desde temprana edad. Con solo 14 años dio su primer concierto en solitario en el escenario de la Filarmónica Estatal de Zhambyl Kazakh. Ha ganado diversos certámenes, como el Concurso Republicano de Violín (1985), el de toda la Unión Commonwealth-90, el Concurso Internacional de Violín Chateau de Korsilon en Francia o el de la Unión Juvenil de Kazajstán.

Ayupova es solista de la Filarmónica Zhambyl del Estado de Kazajstán y ha actuado con éxito en las mejores salas de la República de Kazajistán, así como en numerosos festivales de música, conciertos y clases magistrales en Europa, Asia y Estados Unidos. Junto a todo lo anterior, la violinista también ha liderado el proyecto kazajo-francés Mausymzhan, que ha recibido distintos galardones.

La violonchelista búlgara Liliana Kehayova, proveniente de la cuarta generación de músicos, es actualmente profesora de la New Bulgarian University Sofía, miembro del Paganini Ensemble Viena y desde 2014, de la Secretaría General de la Academia Internacional de Música Orpheus en Viena. Como solista apasionada e intérprete de música de cámara, Kehayova ha participado en numerosos festivales de música y recitales actuando como solista con orquestas como la Filarmónica de Sofía (Bulgaria), Orquesta Mitteleuropa Udine (Italia), Orquesta Filarmónica de North Checz Teplice (República Checa), Orquesta Filarmónica de Varna, Nueva Orquesta Sinfónica, Sinfonietta Vratza, Camerata Orphica...

Kehayova ha tenido el honor de realizar conciertos de música de cámara con músicos como Julian Rachlin (violín), Milena Mollova (piano), Gerard Causse (viola), Mario Hossen (violín), Vladimir Mendelssohn (viola), Romain Leleu (trompeta), Raffaele Mallozzi (viola), Rudolf Leopold (violonchelo) y otros. Ha actuado en salas como Musikverein (Viena), Athenaeum (Bucarest), Rudolfinum- Sala Dvorak y Sala Smetana (Praga), Palau de la Música Catalana (Barcelona), Sala Bulgaria (Sofía).

El pianista Toshiki Usui ha obtenido grandes elogios no solo por sus actuaciones, sino por sus múltiples actividades musicales que apoyan iniciativas no lucrativas. Con un fuerte interés en construir relaciones internacionales, viaja por todo el mundo y se conecta a través de su papel como gerente general de Yokohama Sinfonietta y Profesor invitado de Música en la Universidad Ueno Gakuen. Sus viajes lo han llevado tan lejos como la Antártida.

Usui ha sido ganador del Concurso Internacional de Piano de Cantú en Italia, premio especial del Concurso Internacional de Música Viotti y ganador del Premio de Interpretación Done. Recibió un premio especial por interpretación de música contemporánea de la Sociedad vienesa de arte contemporáneo, Tamamu. Ha presentado conciertos benéficos bajo la égida de la ONU para los campos de refugiados palestinos. En reconocimiento a su trabajo, recientemente recibió el prestigioso Premio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón por “promover, a través de la música, el entendimiento mutuo entre Japón y Argelia”. Es el Presidente de la Alianza de Músicos Japón-Hong Kong (Hong Kong).