El festival Qurtuba Jazz programa siete conciertos y talleres de baile 'swing' entre el 16 y el 31 de octubre

El festival Qurtuba Jazz, que se celebrará en Córdoba del 16 al 31 de octubre, programa en su séptima edición siete conciertos, actividades formativas relacionadas con el baile swing y recitales didácticos sobre la música jazz dirigidos a los centros educativos.

La cita contará con Four in Orbit, May López Cuarteto, Lian Harmon Cuarteto, Javier Navas Quinteto, Andrzej Olejniczak Quartet, Noah Preminger Quartet y Maria João & Carlos Bica Quartet.

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Marian Aguilar, ha explicado en la presentación del programa que uno de los objetivos ha sido "generar oportunidades para los jóvenes de Córdoba". Además, ha indicado que por primera vez la Universidad de Córdoba va a colaborar en este festival cediendo el salón de actos del Rectorado para conciertos.

Aguilar ha señalado que con el programa de esta edición se intenta acercar al jazz al público más joven, tanto a través de los talleres como de los conciertos. En ese sentido, ha aclarado que los talleres de formación estarán impartidos por Lindy Lovers Swing y serán de carácter gratuito, pero con previa inscripción.

Entre el 14 y el 17 de octubre se enseñarán nociones de de bailes swing, lindy hop y solo jazz,para todos los niveles en la Sala Orive. Los interesados pueden apuntarse o solicitar más información en el correo electrónico lindyloverscordoba@gmail.com.

Los conciertos didácticos se desarrollarán gracias a una colaboración entre la Delegación de Educación y en Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) del 17 al 19 de octubre y starán protagonizados por Jazz for Children por Noa Lur Septeto.

Se trata de un espectáculo diseñado por la cantante Noa Lur para dar a conocer el origen y evolución del jazz que se celebrará en el Gran Teatro. La función familiar será el día 17 a las 12:00 con entradas a siete euros y las escolares los días 18 y 19 con asistencia concertada con la Delegación de Educación y entradas a dos euros.

Al respecto, el delegado de Educación, Manuel Torrejimeno, ha explicado que en este espectáculos se tocarán temas de películas infantiles como Aladdín o Frozen y también se enseñarán los instrumentos más usados en el jazz.

El apartado de conciertos se abrirá el 16 de octubre con Four in Orbit, que actuará en el Centro Iniciativas Osio (plaza de Cañero) a las 20:30 con entrada libre hasta completar aforo.

El día 21 será el turno de May López Cuarteto, cuyo concierto se podrá disfrutar en el salón de actos del Instituto Averroes (calle Motril) a las 20:30 con entrada libre hasta completar aforo.

Lian Harmon Cuarteto ofrecerá un recital el 22 de octubre en el salón de actos del Rectorado de la UCO (avenida de Medina Azahara, 5) a las 20:30 también con entrada libre hasta completar aforo. Al día siguiente y en este mismo escenario actuará Javier Navas Quinteto.

Por otro lado, el Teatro Góngora acogerá tres conciertos con inicio a las 20:30 cuyas entradas se pueden conseguir en teatrocordoba.es o en la taquilla del Gran Teatro. El primero será el de Andrzej Olejniczak Quartet el día 29; el segundo estará protagonizado por Noah Preminger Quartet el día 30 y, para finalizar, cerrará el Qurtuba Jazz el 31 de octubre Maria João & Carlos Bica Quartet.