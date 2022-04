La exposición de Thyssen-Bornemisza ya sitúa a Córdoba en el mapa mundial del arte contemporáneo

Córdoba ya está en el mapa mundial del arte contemporáneo, tal y como se ha puesto de manifiesto en la inauguración de Futuros Abundantes, una exposición que inicia la colaboración de tres años de la Fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA 21) con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba. Esta muestra, a gran escala que abarca más de 3.000 metros cuadrados en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), está comisariada por la directora artística de TBA21, Daniela Zyman, y marca el vigésimo aniversario de la Fundación.

Futuros Abundantes, que podrá visitarse hasta abril de 2023, reúne más de 40 obras y encargos de la Colección TBA21 y se desarrolla en dos fases, una en abril y la otra en otoño. La exposición inaugura los tres años (2022-2024) de colaboración de TBA21, C3A, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba. A través de la muestra y la programación, TBA21 aspira a animar aún más el legado del compromiso de la familia Thyssen-Bornemisza con España, según se ha puesto de manifiesto durante la inauguración de la muestra, que han llevado a cabo la consejera de Cultura y Patrimonio de la Junta, Patricia del Pozo, el alcalde de Córdoba, José María Bellido y la presidenta y fundadora de TBA21, Francesca Thyssen-Bornemisza.

Futuros Abundantes reúne una amplia selección de obras de la colección de TBA21, que representa diferentes generaciones de artistas procedentes de múltiples geografías. La exposición traza trayectorias inexploradas y nuevos caminos para concebir relaciones de vida regenerativas hacia formas abundantes de convivencia. Centrándose en las estimulantes narrativas que invitan a la reflexión de la propia colección, el programa general desarrollado en colaboración con C3A se activará con conferencias, actuaciones, instalaciones, residencias e intervenciones públicas de artistas, profesionales, pensadores y audiencias de todo el mundo, "creando un nuevo y poderoso nexo de debate y pensamiento". En definitiva, las obras seleccionadas de la Colección TBA21 dan testimonio y del espíritu artístico y ecológico de las dos últimas décadas de trabajo con artistas hacia nuevas formas de producción, acción, investigación y conservación medioambiental.

En su intervención durante la inauguración, la consejera de Cultura y Patrimonio ha insistido en que la celebración de los 20 años de trayectoria de la Fundación TBA21 en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía “entrelaza el rico pasado de tolerancia de nuestra tierra con los fines de la institución que preside Francesca Thyssen-Bornemisza, a quien agradezco profundamente su pasión y compromiso”. Del Pozo ha destacado que en el Gobierno andaluz están convencidos de que es fundamental que desarrolle el arte desarrolle su papel su papel transformador de las sociedades. “Y a esa vocación, a reunirnos en torno a esa inspiración, nos convoca la exposición Futuros Abundantes, una propuesta que nos invita a reflexionar sobre la abundancia de posibilidades que tiene nuestro mundo para avanzar hacia la felicidad”, ha defendido.

Mientras, el alcalde de Córdoba ha destacado que la alianza entre TBA21, el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía “permite que una parte sustancial de la evolución social, cultural, humanística y turística de Córdoba inicie un camino estable vinculado al más prestigioso arte contemporáneo”. Bellido ha resaltado que Futuros Abundantes “reivindica esa mirada crítica, esa voz creativa, imprescindible que se erige en herramienta fundamental para transformar el mundo, para fijar la mirada en lo importante, con necesaria transgresión, inconformismo, reivindicación, ante los desafíos del presente”, ha matizado. "Sin ti esto hubiera sido, imposible, tengo que agradecerte tu generosidad y tu pasión por lo que crees; estamos hoy aquí porque has tenido pasión y fe por Córdoba", ha destacado el alcalde refiriéndose a la presidenta de TBA21. "Hoy es un día histórico para Córdoba, una ciudad milenaria, por la que han pasado todas las civilizaciones y con cuatro Patrimonios de la Humanidad, pero no podíamos quedarnos aquí; damos el primer paso en ese diálogo que se va a dar entre la cultura, el patrimonio, los ciudadanos y el arte contemporáneo", ha defendido el regidor.

La presidenta y fundadora de TBA21 ha indicado que “el tema de esta exposición se basa en la gratitud que podemos sentir al reconocer la abundancia del mundo que nos rodea, en oposición a la obsesión por la escasez impulsada por nuestra mentalidad de consumidores, profundamente arraigada en nuestro ADN”. Thyssen-Bornemisza ha defendido que “en este momento creo que es importante revaluar todo en nuestra vida, nuestra carrera, nuestras pasiones y nuestras relaciones, para transformarlas a través del arte en una existencia en plenitud y colaboración”. “En ese sentido, en TBA21 estamos muy agradecidos con la ciudad de Córdoba y la Junta de Andalucía por brindarnos esta oportunidad de tres años para mirar adentro y, al mismo tiempo, desarrollarnos hacia afuera. Estamos explorando límites y experimentando con métodos que hemos tardado tiempo en desarrollar, y los aplicamos en esta nueva ubicación, que tiene una extraordinaria historia de tolerancia inspiradora para todos”, ha puntualizado.

La comisaria Daniela Zyman, de la que Thyssen-Bornemisza ha ensalzado su trabajo, ya explicó que Futuros Abundantes "es una exposición-ensayo que imagina futuros ecológicos y mundos creados desde la abundancia y la plenitud. Adoptando la abundancia como principio multiplicador de la vida, rinde homenaje al entorno vivo, a lo que lo nutre, a lo que circula y se concentra en él. Al tiempo que cuestionan las promesas siempre limitadas y limitantes de austeridad, prosperidad y progreso, los artistas de la muestra exploran cómo se debe cultivar y promover socialmente la abundancia de posibilidades”.

Al basarse en las obras y la práctica de TBA21, Futuros Abundantes espera generar lecturas y reflexiones profundas en colaboración con nuevas voces invitadas a interactuar con artistas y pensadores que han desempeñado un papel central en el viaje de 20 años de TBA21. Al tiempo que se centra en las narrativas de la colección, el programa general desarrollado con el C3A, se activará con conferencias, performances, instalaciones, residencias e intervenciones de artistas, profesionales, pensadores y de un público polifacético, creando un poderoso centro de debate y pensamiento.

Sobre la exposición

La generosa selección de obras de la colección de TBA21 crea un diálogo entre una gran cantidad de visiones y propuestas artísticas, reuniendo a diferentes generaciones de artistas de múltiples geografías que trabajan en una variedad de medios. Las obras incluyen varias piezas de Olafur Eliasson, como la serie de fotografias The glaciar melt series (1999/2019, 2019), que captura docenas de glaciares en Islandia como parte de un proyecto en curso para documentar los paisajes helados del país que se están derritiendo a causa del calentamiento; así como una gran instalación en el jardín titulada Reversed Waterfall (1998), un guiño de Eliasson a la maestría hidráulica de los cursos de agua de la Alhambra.

La célebre instalación de vídeo de seis canales de John Akomfrah titulada Purple (2017), un encargo de TBA21 y TBA21-Academy, narra los cambios climáticos en todo el planeta y sus efectos en las comunidades humanas, la biodiversidad y la vitalidad de los paisajes. La reciente serie de obras escultóricas de Asunción Molinos Gordo, ¡Cuánto río allá arriba! (2021) ubica los variados usos que ha tenido el agua de los ríos a lo largo de la historia y las pinturas de Regina de Miguel ofrecen visiones científico-futuristas de seres multiespecies o representaciones cósmicas Say. (2017) de Camille Henrot, una escultura de bronce y aluminio fundido que se asemeja a un abrazo sensual, se exhibió anteriormente en el Palais de Tokyo en París.

La exposición también presenta trabajos que se derivan de encargos recientes realizados en los últimos dos años a través de st age, la plataforma digital de TBA21. Entre ellos, la obra de Patricia Domínguez, The Hanging Testicles and the She-Spirit of Water (2020), que surge de un vídeo de título homónimo, presentado en el episodio dedicado a la artista chilena en st age, donde abordó la privatización del agua y la consecuente crisis hídrica en su país. Además, experimentando con conceptos de regeneración ecológica y participación de la comunidad, habrá una colaboración a largo plazo con el colectivo con sede en Córdoba, Plata.

El listado completo de artistas lo completan Ai Weiwei, John Akomfrah, Allora & Calzadilla, Dana Awartani, Claudia Comte, Abraham Cruzvillegas, Elena Damiani, Regina de Miguel, Patricia Domínguez, Olafur Eliasson, Mario García Torres, Isa Genzken, Newton y Helen Mayer Harrison, Camille Henrot, Ann Veronica Janssens, Sarah Lucas y Matthew Lutz-Kinoy.

También hay obras de Ana Mendieta, Beatriz Milhazes, Asunción Molinos Gordo, Paulo Nazareth, Ernesto Neto, Rivane Neuenschwander, Olaf Nicolai, Plata, Diana Policarpo, Naufus Ramírez-Figueroa, Matthew Ritchie, Thomas Ruff, Bernardo Salcedo, Tomás Saraceno, Teresa Solar, Simon Starling, Daniel Steegmann Mangrané, Yeo Siew Hua, Mathilde ter Heijne, Rirkrit Tiravanija, Janaina Tschäpe, Susanne M. Winterling, Cerith Wyn Evans y Heimo Zobernig.