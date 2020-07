–¿Ha comenzado una minigira de conciertos íntimos que ahora pasa por Priego de Córdoba, ¿qué le ha llevado a ello?

–Sobre todo, la necesidad de subirme al escenario porque llevaba casi dos años fuera de él. Tras presentar mi nuevo trabajo [Palmeras] llevaba nueve conciertos de gira y, de repente, pasó todo esto del coronavirus. Aplazamos todos los conciertos para el año que viene, pero surgió la posibilidad de hacer espacios con aforo limitado a 800 personas, entramos dentro de esta nueva normalidad y esto es lo que nos impulsa a intentar acercar un poquito la cultura, la música, siempre con mucha cautela, con mucha seguridad y con las medidas necesarias para ello.

–¿Qué significa para usted volver al escenario?

–Es que el escenario es mi vida y por eso estamos haciendo esta gira de conciertos íntimos. No quería que pasara demasiado tiempo entre los conciertos de antes del confinamiento, y dentro de lo que se pueda vamos a seguir haciendo estos encuentros íntimos que a mí me han motivado.

"El primer concierto de la gira pensé que iba a ser frío por la situación y ha sido uno de los más emotivos de mi carrera”

–¿Qué se encuentra quien asiste al mismo?

–Se trata de un repertorio y un espectáculo totalmente nuevo y adaptado a la situación y he decidido ir con un piano de cola, el piano y mi voz, simular un poco esos momentos íntimos, cuando me pongo a cantar con un solo instrumento, ya sea en casa, en reuniones, grabando en los estudios o esos momentos íntimos de los mismos conciertos. En estos recitales están concentrados todos esos momentos íntimos que vivo en los conciertos y que también a veces he compartido con la gente. Incluso estoy cantando canciones que no había cantado nunca, que no había grabado ni interpretado en un escenario.

–¿Qué significan para usted canciones como ‘Cruz verde de vida’ o ‘La saeta’?

–Para mí marcan un antes y un después. Esas canciones han salido en el confinamiento, en un momento en el que nos hemos sentido todos con mucho miedo ante la incertidumbre de qué iba a pasar. De repente nos quitan esa libertad de poder movernos, de ver a nuestros familiares, de hacer lo que hacemos habitualmente, de pasear, incluso. Entonces era como que todos estábamos como muy a flor de piel preguntándonos ¿qué nos va a pasar después de esto? algo sin precedentes. Y de repente para mí esas canciones se han convertido en himnos, en canciones que te recuerdan ese miedo y eso que estamos pasando, pero precisamente con esas canciones yo lo afronto e intento arropar también a la gente que las escucha. Empiezo el concierto con La saeta, para recordar que hemos pasado eso, pero para dejarlo ahí también.

–¿Qué pasa por la cabeza de un músico cuando se ve en una situación en la que tiene que aplazar fechas, cuando no sabe cuándo va a volver al escenario?

–Empiezas a temer por tu profesión, por tu estabilidad. Te da la vuelta la vida y se te complica mucho la cosa. Nosotros, por suerte, dentro de lo que cabe, nos sentimos privilegiados de tener un lugar en la música, pero hasta ahí incluso peligra. Y empiezas a trabajar de otra manera, on line, con conciertos a través de las plataformas, con nuevas canciones, pero claro, no deja de ser una incertidumbre para todos.

–¿Cómo se plantea los próximos meses?

–Pues, vamos a ver, porque es posible incluso que tengamos que cancelar algunos de los recitales nuevos de esta pequeña gira, porque está habiendo rebrotes, pero, eso sí, los que hagamos los vamos a hacer con tranquilidad y con seguridad siempre que nos lo permitan las instalaciones, los ayuntamientos y las ciudades que visitamos. Los que se hagan van a ser superseguros en ese aspecto. Está todo muy cuidado y la verdad es que me sorprendió muchísimo el festival de Coslada, todo muy trabajado, las distancias entre el público, todo el mundo con su mascarilla. Es muy bonito y muy cercano al mismo tiempo. Pensé que iba a ser más a frío, con más distancias por la situación, y sin embargo fue uno de los más emotivos de mi carrera.

"Me siento contenta y satisfecha de que a mis paisanos los voy a volver a ver este año con mi paso por Priego”

–¿Vuelve a Córdoba, ahora a Priego, ¿suele acercarse mucho por Córdoba?

–Cada vez que puedo. Tengo familia en Córdoba e intento visitarlos cuando puedo. Antes de que pasara todo esto del coronavirus estaba a punto de lanzar unos conciertos de verano para los que no habíamos puesto las fechas de Córdoba. Íbamos a hacer en La Axerquía el recital grande de la gira, pero no dio tiempo ni de anunciarlo. A Priego seguramente venga mucha gente de Córdoba y de alrededores, y con eso me siento contenta y satisfecha. Me siento contenta y satisfecha de que a mis paisanos los voy a ver este año

–¿Ve la ciudad muy cambiada?

–Voy cada equis tiempo, a veces pasa más tiempo de la cuenta, pero bueno, veo la Córdoba de siempre, con la misma esencia, pero creciendo. Creo que el turismo siempre hace que sea una ciudad actual y esencial al mismo tiempo. Ahí hablan por sí solos nuestros cuatro patrimonios.