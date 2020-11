"Mis directos son de locura máxima, así que tendremos que esperar que pase la pandemia"

El cordobés Hugo Cobo ha sido una de las grandes sorpresas de la última edición de Operación Triunfo (OT), el conocido talent show musical en el que quedó finalista. Gracias a eso, a sus 20 años ya ha firmado con Sony Music, una de las discográficas más importantes del mercado, y está a punto de publicar su primer EP, que servirá de adelanto de su próximo disco, que saldrá a primeros de 2021. Además, esta fama y su carisma le han servido para ser imagen de la campaña europea de la amistad y contra el acoso escolar, para la que ha grabado un tema que se ha difundido por RTVE y Clan. Canta desde que tiene uso de razón y luego pasó a tocar la guitarra y a componer; todo de forma autodidacta. Ha cantado en la calle y en locales hasta que llegó su oportunidad en OT. "Vivir de lo que me gusta es increíble", asegura.

- ¿Qué ha significado ser la imagen de esta campaña europea por la amistad y contra el acoso escolar?

- Siento un orgullo y responsabilidad muy grande porque es un tema complicado. Yo estoy dispuesto a ayudar y a hacer cualquier cosa que tenga que ver con ello. Cuando me lo propusieron lo cogí con toda la ilusión y ganas del mundo. Tuve claro desde el principio que quería hacer la campaña.

- ¿Qué mensaje le daría a un niño que sufre acoso escolar?

- Realmente no soy nadie para eso. Cada uno tiene que hablar consigo mismo y quererse un poco más y eso va con el crecimiento de las personas. Por otra parte, los padres tienen que enseñar a sus hijos desde pequeños en casa la importancia de respetar a los demás. No me veo como para dar un mensaje, solo ayudo porque esto es trabajo de todos.

- Antes de final de año lanzará su primer trabajo. ¿Cuándo verá la luz?

- El 27 de noviembre va a salir Soy yo, el segundo single, y el 4 de diciembre sale el EP, que viene con cinco canciones y que es la antesala del disco, que saldrá a principios del año que viene. El EP ha salido a la venta en Amazon y se agotó el primer día y de forma oficial será el 4 de diciembre.

- ¿Cómo se va a llamar?

- Se llama Doleré. El nombre se me ocurrió en un taxi así porque sí y también tiene diferentes connotaciones. Cada uno le puede dar el significado que quiera según sus circunstancias.

- ¿Cómo ha sido el proceso de sacar adelante este trabajo?

- Ha sido muy duro, hemos invertido muchísimo tiempo, dedicación, ganas, motivación, ilusión… Sino no hubiera salido todo lo que ha salido. La verdad es que está súper guay, he conseguido lo que yo quería y espero que tenga buena repercusión. Los primeros días estaba que no me lo podía creer porque había llegado adonde quería llegar. Me dije a mí mismo: "tienes que seguir para adelante porque mira donde has llegado y quieras más y más". Desde que entré en el estudio se convirtió en mi casa, allí trabajando y creando para unos proyectos y otros. Vivir de lo que me gusta es increíble.

- Aparte de poner la voz, ¿de qué forma ha participado? ¿Ha compuesto todos los temas?

- Sí, todos los temas los compongo yo. El único que no es mío es Tuya, que está en el EP y está escrito a medias. La composición me llena mucho, es algo que no debo dejar nunca. También depende de la etapa estoy más creativo o no, pero siempre saco algo.

- ¿Se refleja bien en el EP ese pop fresco que ya ha mostrado en sus singles?

- Sí, muestro ese estilo y casi todos. He querido hacer una mezcla y cada canción suena diferente, tiene una frescura y una historia diferente.

- ¿Cómo ha sido la experiencia de grabar su primer videoclip? Por la soltura que muestra es como si lo hubiera hecho antes...

- Es que a mí me pones una cámara enfrente y hago de todo (ríe). Ya tenemos grabados varios videoclip y cada vez que grabamos me lo paso súper bien, me hago muy amigo del equipo, tenemos muy buen rollo y así se trabaja muy bien.

- ¿Qué ha supuesto ser fichado por Sony Music?

- Estoy trabajando con ellos, pero no me lo creo todavía. Es extraño y guay a la vez. Me llevan muy bien y estoy muy a gusto con el trato que me dan.

- ¿Tiene previstos conciertos de presentación del EP?

- Con el tema del covid es complicado y vamos a tirar mucho del streaming, que es lo que hay ahora más a mano. Los conciertos tendrán que esperar un poco hasta que se pase la pandemia y así los pillamos con más ganas. Mis directos son de locura máxima, así que así que ahora no pueden ser.

- ¿Qué valoración hace de su paso por Operación Triunfo (OT)? ¿Qué enseñanzas se lleva?

- Me llevo a toda la gente que he conocido allí; el equipo, los profesores y mis compañeros, que me los llevo al fin del mundo. He crecido mucho como persona allí dentro, he madurado y me ha hecho darme cuenta de aspectos como cambiar mis actitudes. He aprendido de música y herramientas para utilizarlas en este trabajo, así que la verdad es que me ha cambiado la vida. Tengo mucho que agradecerle a OT. El mundo de la música es difícil y ahora con el covid más todavía. Lo que recomiendo a la gente que está luchando por esto es que siga porque yo también perdí la ilusión porque veía que no salía adelante, pero al final, con constancia y mucho trabajo se llega.

- Está viviendo unos momentos únicos y se ha mudado a Madrid, ¿pero echa algo de menos de su vida anterior a OT y de Córdoba?

- Córdoba no la piso desde que me fui a Madrid. Ahora estoy con la promoción porque hemos empezado por Andalucía y he aprovechado para estar unos días con mi madre, que no la veo apenas, y con mis colegas. Claro que lo echo de menos, pero es que ya todo lo tengo en Madrid.