Raphael ofrece en el Teatro de la Axerquía un recital en clave sinfónica

Raphael, el cantante de Linares, regresa hoy a Córdoba en el Teatro de la Axerquía con la gira REshinphónico, sí con R mayúscula de Raphael y llega en el que será su concierto en el que retome su gira, tal y como ha dejado publicado en su perfil de Twitter. Y es que REshinphónico es también el título del último disco del cantante de Linares y que es otra vuelta de tuerca más a su inventiva, la combinación de la música clásica con la electrónica. Si, es cierto, porque Raphael sigue inventando, sigue creando y deslumbrando en cada trabajo discográfico y gira que protagoniza.

Este álbum ya fue presentado en diciembre en el Teatro Real de Madrid y a finales del año pasado y, desde entonces, ha obtenido un gran éxito, como siempre. Muestra de ello han sido las entradas agotadas en los numerosos conciertos en los que ha actuado este verano.

Un concierto en el que temas como No vuelvas, Mi gran noche, Digan lo que digan, Estuve enamorado, Cuando tú no estás, Qué sabe nadie, Yo soy aquel y Escándalo sonarán en versión electrónica, siempre y cuando la lluvia no lo impida en Córdoba. Así, ofrecerá un recital de más de dos horas de duración en el que revisará varias decenas de obras de su extenso y coreado repertorio, pero eso si, con otro punto.

“Yo no cambio, evoluciono. Necesito reinventarme. Y este disco ha sido sin duda el más extremo. No sé qué haré después de haber llegado tan lejos en mi música y mi carrera”, explica el artista sobre este trabajo grabado en los míticos estudios Abbey Road de Londres junto al productor Lucas Vidal. La apoteósica actitud de Raphael sobre el escenario, su carisma y la calidad de su voz le han hecho merecedor de grandes reconocimientos en la industria y una impresionante carrera discográfica que ha presentado por los escenarios más importantes del mundo.

El de Linares lleva más de medio siglo triunfando en las tablas de prácticamente todo el mundo, sus películas y especialmente sus canciones generan pasión en España, México o Rusia. Raphael, que irrumpió como intérprete de grandes canciones de los años 60 y 70, no ha dejado de estar de actualidad en ningún momento.

Fue el año pasado la última ocasión en la que el mítico artista actuó en Córdoba, dentro de la gira Loco por cantar, y en el que presentó los temas del que era entonces su último trabajo Infinitos bailes, todo un superventas con el que también triunfó en escenarios de toda España.