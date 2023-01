La adaptación al ballet de 'Cómo agua para chocolate' llega a los cines de Córdoba

La adaptación del Royal Ballet de la famosa novela Como agua para chocolate llegará este jueves, 19 de enero a las 20:15 horas, a cines de Córdoba desde el Covent Garden londinense, vía satélite. Mk2 Cinesur El Tablero y Cines Axion Córdoba proyectarán el ballet. Se emitirá a 14 de salas de Andalucía y a más de 100 en España.

La producción, grabada en junio del pasado año, y aclamada por la crítica y por el público de la Royal Opera House londinense, está coreografiada por Christopher Wheeldon, asociado artístico de la compañía. El nuevo ballet está inspirado en la novela de Laura Esquivel. Una cautivadora saga familiar cuyo personaje central expresa sus intensas emociones a través de la cocina e impacta a quienes la rodean de maneras sorprendentes y dramáticas. Trae el realismo mágico de esta una famosa obra literaria contemporánea mexicana, publicada en 1989 y traducida a más de 30 idiomas.

Wheeldon ha colaborado estrechamente con Esquivel para transformar su compleja historia en un ballet entretenido y fascinante. El coreógrafo es célebre por su expresiva coreografía y su teatralidad. Ha trabajado extensamente con las principales compañías de danza del mundo. En 2014, dirigió y coreografió la versión escénica del musical An American in Paris, y recientemente dirigió y coreografió MJ The Musical, que se estrenó en Broadway en 2022. Ambas producciones ganaron premios Tony. Como agua para chocolate es su tercera obra completa para The Royal Ballet.

La coproducción con el American Ballet Theatre, está protagonizada por la bailarina principal del Royal Ballet, Francesca Hayward como Tita, y el bailarín principal Marcelino Sambé, como Pedro. La directora musical mexicana Alondra de la Parra ha colaborado como consultora musical para la nueva composición de Joby Talbot. También participa el músico mexicano Tomás Barreiro a la guitarra.

También intervinieron el diseñador Bob Crowley y la iluminadora Natasha Katz, equipo creativo que ha transformado en danza aventuras como “Alicia en el país de las maravillas” en 2011, o “El cuento de invierno”, en 2014.

La proyección tiene una duración de 3 horas y 10 minutos. La distribución en salas de cine y teatro de España corre a cargo de Versión Digital.