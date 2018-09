La arista femenina y feminista de la poesía

"La poesía es una manera de mirar, de relacionarse con el mundo. No solo está en las palabras, está en la mirada". Estas palabras las pronunció ayer la pintora Paula Bonet -autora de siete libros publicados en los últimos siete años- en la segunda jornada de Cosmopoética. En el último de sus trabajos, Roedores. Cuerpo de embarazada sin embrión (Literatura Random House, 2018), Bonet narra su experiencia con dos abortos espontáneos y pretende usar las palabras -más presentes que la pintura- "para hacer evidente la falta de lenguaje" en temas tabúes como éste. Un tema tabú, defendió la artista, por estar relacionado con la mujer y marcado por la dificultad de "nombrar el mundo femenino".

El mundo femenino, precisamente, copó ayer Cosmopoética. Las autoras fueron las grandes protagonistas de una cita que no siempre ha dado voz a la mujer y que este año pretende resarcirse de ello. Bonet estuvo acompañada de la poeta y veterinaria cordobesa María Sánchez, autora de Cuaderno de campo (La Bella Varsovia), un poemario que va ya por su décima edición. Ambas fueron las protagonistas de la primera tanda de Cosmodiálogos, en la Sala Orive, presentadas por otra mujer, la periodista Irene Contreras.

Hablaron de los procesos de creación, de la simbiosis entre disciplinas artísticas. Bonet, que se define como pintora, reconoció que si en sus libros "hubiera prescindido de alguna disciplina, quedarían cojos". Pero también hablaron de la mujer, de la mujer artista, de la mujer poeta, de la mujer de campo. Fue aquí donde Bonet señaló la importancia del 8-M, del "despertar colectivo" feminista de este año y de lo que supone que, por fin, la palabra sororidad llegue a todos los rincones. Este movimiento, apuntó, "nos ha ayudado a muchas a querer nombrarnos" y señaló que este despertar ha supuesto un gran paso para publicar Roedores. Cuerpo de embarazada sin embrión. "Lo habría acabado haciendo, pero más tarde, ahora también parece tarde", añadió.

Bonet y Sánchez adelantaron además que habrá una colaboración entre ambas. La pintora pondrá luz e imagen a Cuaderno de Campo. Sobre el poemario de Sánchez comentó que es un "libro potente y bello" con imágenes aún más "bestiales" como "las manos de un abuelo con el ganchillo, un conejo despellejado o los vientres abiertos de las vacas". Bonet valoró también la importancia de nombrar el mundo femenino en un ámbito tan masculinizado como es el rural. En este sentido, señaló además la importancia de que obras como Cuaderno de campo rompan con la máxima de separar "lo científico de lo humanístico" o consigan incluir "el lenguaje técnico en un contexto poético".

Y más mujeres. El eje vertebral del festival, La Voz de los Poetas, prosiguió con su andadura con la lectura de María Sotomayor, que presentó una imaginería familiar, hogareña y oscura, que bebe de autoras como Luz Pichel, Cristina Rivera Garza o Pina Bausch. Con su poemario Nieve antigua obtuvo el IX Premio de Poesía Joven Pablo García Baena. Es coeditora de Harpo Libros y cofundadora de la librería La Semillera, en Madrid.

En el mismo ciclo participaron las norteamericanas Deborah Landau y Ladan Osman, ésta última de ascendencia somalí. La norteamericana Deborah Landau, que actualmente dirige el programa de Escritura Creativa de New York University, es la autora de cuatro colecciones de poesía. The uses of the Body [Los usos del cuerpo] ha sido editado en español por la editorial Valparaíso Ediciones. La acompañó en el acto la poeta y ensayista Ladan Osman, nacida en Somalia. Ha escrito The Kitchen-Dweller's Testimony (University of Nebraska Press, 2015), ganadora del premio Sillerman First Book Prize y la plaquette Ordinary Heaven, que apareció en el recopilatorio Seven New Generation African Poets (Slapering Hol Press, 2014).

Vini e Versi debutó en Cosmopoética de la mano del periodista y poeta Rodolfo Serrano, con la intención de maridar literatura y cata. Junto a la sumiller y también periodista Mara de Miguel, dejó constancia de su pasión por ambos placeres terrenales en La Llave. El maridaje entre música y poesía continuó con Abraham Boba, líder del grupo León Benavente. En un recital íntimo, repasó las letras complejas, alegóricas y poéticas que caracterizan su carrera musical, tanto en solitario como con su grupo y también como parte de la banda de Nacho Vegas.