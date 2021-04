Primeras colas para renovar los abonos de la Feria Taurina de Mayo en Córdoba

Casi una hora antes de que abrieran al público las taquillas de la plaza de toros de Los Califas de Córdoba ya había aficionados haciendo cola para recoger sus abonos. Y es el que el coso pone a disposición desde hoy los abonos para la Feria Taurina de Mayo, una cita que coincidirá con la celebración del Festival de Patios.

Como ya anunció la empresa Lances de Futuro, esta cita conmemorará los 30 años de la alternativa de Juan Serrano Finito de Córdoba, ya que el 23 de mayo de 1991 el diestro se doctoró en el Coso de los Califas teniendo como padrino a Paco Ojeda y como testigo a Fernando Cepeda.

La feria taurina arrancará el viernes 14 de mayo con una novillada de Fuente Ymbro para los novilleros Lagartijo, El Rafi y Tomás Rufo. El sábado, 15 de mayo, se celebrará una corrida mixta con la presencia del rejoneador Diego Ventura y los matadores de toros Roca Rey y Pablo Aguado. Se lidiarán dos toros de Los Espartales para rejones, y cuatro de Núñez del Cuvillo para la lidia a pie.

La cita se cierra el domingo 16 de mayo con un mano a mano entre los diestros Finito de Córdoba y Morante de la Puebla, con toros de Juan Pedro Domecq.

En cuanto a los abonos, que desde esta mañana están ya a la venta, la renovación de abonos se llevará a cabo en las taquillas de la plaza desde hoy hasta el viernes, mientras que los nuevos se podrán adquirir entre el 24 de abril y el 2 de mayo en el coso de Los Califas y a través de internet.

La compra de entradas sueltas, en caso de que sea posible, se podrá realizar a partir del 3 de mayo en internet y desde el 11 de mayo en las taquillas de la plaza de toros. El horario de las ventanillas de la plaza es de lunes a sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30, permaneciendo cerradas los domingos y festivos. La web www.lancesdefuturo.com también ofrecerá los boletos a quien lo solicite, señalaron desde la empresa.

En cuanto a la política de precios, Lances de Futuro ha lanzado un abono desde 47 euros para asistir a los tres espectáculos, además del abono especial para jubilados, desempleados, niños y jóvenes menores de 25 años con un precio de 35 euros. Este abono especial tiene plazas limitadas y sólo podrá adquirirse en las taquillas de la plaza.

En la presentación de la Feria Taurina de Mayo, Finito de Córdoba ya apuntó que "son tiempos difíciles para celebrar una feria", pero que su preparación para su mano a mano con Morante "está siendo intensa". Añadió que "es bonito que hayan pasado 30 años y siga sintiendo el mismo miedo, la misma inquietud y la ilusión que cuando iba a tomar la alternativa. Eso siempre quiere decir algo, quiere decir que falta algo por corregir, que la motivación, la ilusión y la llama de seguir sintiéndome torero sigue intacta". Juan Serrano es el matador cordobés que más paseíllos ha realizado en el Coso de los Califas.

El diestro incidió en que será para él un día muy especial y que con su toreo "he hecho feliz a mucha gente, que lo sigo haciendo y, es lo que digo, mientras un toro me lo siga permitiendo y nuestra Señora de Córdoba nos proteja y mientras nuestro Jesús Caído esté con nosotros pues sin duda no voy a dejar de hacerlo. Soy torero y para eso me trajo mi madre al mundo", concluyó.