La ficha 40 Festival de la Guitarra **** Los Zigarros. Ovidi Tormo (Voz y guitarra). Álvaro Tormo (guitarra). Nacho Tamarit (bajo). Adrián Ribes (batería). Fecha: sábado 10 de julio. Lugar: Teatro de la Axerquía. Aforo: lleno total

"¡Qué viva el rock and roll!", gritó Ovidi Tormo, vocalista y guitarra de Los Zigarros en un momento del concierto que ofreció el grupo valenciano en el Teatro de la Axerquía. Y es que Los Zigarros son puro rock and roll elegante, rock and roll dotado de una elegancia musical mágica que, como canta Ariel Rot, parece que ahora viaja en ambulancia infartada por otros ritmos pasajeros que tienen el autotune por bandera. Pero solo lo parece porque Ovidi, su hermano Álvaro y sus fieles escuderos Nacho Tamarit y Adrián Ribes demostraron en la Axerquía que el rock and roll es inmortal y que ellos son unos de sus más distinguidos profetas.

Con todas las entradas vendidas, nada mejor que Los Zigarros para preparar el cuerpo rockero antes de lo que había de llegar, Loquillo. Como fieles discípulos de los Rolling Stones -a los que llegaron a telonear- prendieron la mecha en el Teatro de la Axerquía y consiguieron que el público se fumara calada a calada el repertorio de su gira ¿Qué demonios hago yo aquí?. No faltaron Dispara, ni A todo que sí, formando parte de un set-list de impresionante sonido Stones y riffs a lo AC DC, de quienes también llegaron a ser teloneros con su anterior banda Los perros del Boogie. Se nota la mano de Carlos Raya, productor entre otros de Fito y Fitipaldis, en esas canciones, aunque ese mano de nada serviría si no las interpreta un grupo como Los Zigarros, por cuyas venas corre el rock and roll. Por cierto, qué gran guitarrista es Álvaro Tormo, sacándole a las seis cuerdas sonidos que bien podrían firmar Keith Richards o Angus Young.

En la Axerquía, Los Zigarros salvaron una noche que debía rematar Loquillo, pero que, por una afonía, el cantante de El Clot suspendió cuando llevaba dos canciones -Los buscadores y El último clásico- y menos de un cuarto de la tercera -Territorios libres-. Y vaya si la salvaron, aunque después de la suspensión de Loquillo sabe a muy poco el poco más de una hora que los de Valencia estuvieron en el escenario disparando rock and roll también con temas como No obstante lo cual, Queda muy poco de mí o Dentro de la ley, un recital que empezaron con Voy hacia el mar, un concierto con el que se ganaron nuevos adeptos, ya que algunos de los que fueron al mismo lo hicieron por Loquillo. Es difícil después de presenciar ese chute de rock and roll valenciano no enamorarse de él.

Empezar es un verbo que conocen bien Los Zigarros, un grupo hecho así mismo y, como Los Secretos, fiel a un estilo que los ha convertido en ya grandes dentro del panorama rockero en castellano, aunque un estilo que poco tiene que ver con el del grupo de Álvaro Urquijo. Empezar. Las hemerotecas cuentan que su álbum debut, titulado de manera homónima Los Zigarros, fue publicado en junio de 2013 y producido por Carlos Raya, quien guió el proceso de grabación. Con ese álbum de debut recorrieron toda España por salas de pequeño aforo dando a conocer su potente directo. En total hicieron 150 conciertos durante año y medio.

Su segundo trabajo, A todo que sí, apareció en abril de 2016 y fue producido nuevamente por Carlos Raya. Debido al aumento de su popularidad en un espacio de tiempo relativamente corto, se les ha llegado a etiquetar como el relevo generacional del rock and roll en España, aunque rechazan esa calificación. Después acompañaron como teloneros a Fito y Fitipaldis durante sus conciertos de la gira Huyendo conmigo de mí, lo que les ayudó a darse a conocer por todo el país. Luego, el 27 de septiembre de 2017, fueron teloneros en el concierto de los Rolling Stones en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, perteneciente a su gira No Filter European Tour.

Su tercer trabajo, Apaga la Radio, también con Carlos Raya a los mandos, llegó en 2019 y el cuarto, ¿Qué demonios hago yo aquí?, en 2020, es un disco doble en directo muy recomendable que viene acompañado de un DVD en los que no falta ese grito profético de Ovidi Tormo: ¡Que viva el rock and roll!