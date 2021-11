Vega avanza su nuevo disco, 'Mirlo blanco', con un himno sobre la salud mental.

Hace mucho que Vega camina por senderos poco transitados del pop. Y de esto da buena muestra Bipolar, un himno sobre la salud mental que avanza el nuevo disco de la cordobesa, Mirlo blanco. El trabajo saldrá a la venta el próximo mes de febrero e incluye 12 canciones, entre ellas un featuring con Manuel Carrasco, Contigo. El disco está editado por La Madriguera Records, su propio sello, lo que convierte a Vega en una "artista 100% independiente que muta, aúlla, rema y vuela para seguir siéndolo", como ha explicado ella misma en sus redes sociales.

"Este disco es como el trino de un mirlo: propio y singular. Los mirlos son las únicas aves que no copian sonidos de la naturaleza u otras aves. Crean melodías propias que perfeccionan a lo largo de su vida y que, una vez terminadas, repiten una y otra vez en un cantar identitario. Este disco es mi trino, al que he llegado disco tras disco en todos estos años. Yo soy un mirlo", ha explicado la autora.

Bipolar acaba de inaugurar la pre venta del álbum -que se podrá adquirir en vinilo, CD digipack y cassette- y se ha estrenado con un videoclip dirigido por Ezequiel González Enis. "Es una canción muy especial para mí que espero que os mueva y genere esa empatía tan necesaria sobre la temática que aborda, que es más amplia y va más allá de su título", ha animado a descubrir la cordobesa.

En sus redes sociales, Vega ha incidido en "la imperante necesidad de abordar la salud mental como un asunto prioritario en materia de sanidad pública". Y ha abundado en que se necesitan recursos humanos de "profesionales cualificados para ayudar a tanta gente que lo necesitamos". "La ayuda profesional en materia de salud mental debe ser un derecho prioritario para todos, empezando por tener donde buscar ayuda cuando conseguimos sacarnos el lastre y la estigmatización de padecer cualquier problema mental que nos impide llevar una vida normal", reflexiona la artista.

"Actualmente una gran parte de la población en España acude a profesionales de la salud mental de forma privada, la gran mayoría aún sin poder, haciendo grandes esfuerzos económicos porque estos problemas les limitan para trabajar y vivir como el resto. Otros ni siquiera llegan a recibir su terapia o tratamiento porque no les alcanza ni para querer, y con querer no basta", cuenta.

Sobre el hecho concreto de ser "bipolar", Vega ha advertido que "no es ninguna estupidez que se pueda lanzar al aire como un insulto más". "Es doloroso y difícil de gestionar para quienes lo padecemos y para quienes nos rodean. Pero en mi experiencia personal tampoco quiero que se estigmatice, quiero darle visibilidad a una dolencia que, si bien es de por sí un sinvivir para muchos, también es una dolencia que aflora reiteradamente en una parte muy bella para mí de las personas. Ser extremadamente sensible, empático, al punto de somatizar la alegría y el dolor ajeno, eso, dentro del drama de convivir con ello, me parece que aporta cosas buenas", explica.

En cuanto a Mirlo blanco, del que aún se desconoce la fecha concreta de lanzamiento más allá del mes de febrero de 2022, estará compuesto por 12 canciones. El tracklist es el siguiente: El valle, Mirlo blanco, Un golpe, Mortal, Contigo (con Manuel Carrasco), ¡Ladra!, Sobrevivir, Aire, Casa, Dioses y demonios y Patria. Los temas, ha explicado la artista, han sido grabados en cinta analógica, con la banda base y voz principal en directo, entre abril y junio de 2021 en los Estudios Garate. El disco ha sido producido por Kike Fuentes, mezclado por Juan de Dios Martín y masterizado por Jett Galindo en The Bakery, Los Ángeles. La portada es obra de Fernando M. Romero.