'The Hole Zero': un viaje hasta el "despiporre" de la discoteca Studio 54

The Hole regresa a la Plaza de Toros de Córdoba y esta vez lo hace invitando al espectador a un viaje hasta los años 80. En concreto, a la famosa discoteca neoyorquina Studio 54, "que tuvo poca vida porque aquello era un despiporre", ha explicado la maestra de ceremonias, la Terremoto de Alcorcón, en la presentación del espectáculo. Tras hacer un homenaje al cabaret berlinés y a la revista, en esta ocasión la historia se sitúa en la Nochevieja de 1979 y se inspira en la música de los 80.

El argumento sigue siendo la historia de amor entre la maestra de ceremonias y una rata, animal que aparece en todos los The Hole. El montaje es una precuela de los dos anteriores "pero, dentro del absurdo que nos caracteriza, está situado en una época posterior, la Nochevieja de 1979", ha señalado el coordinador de la gira, Carlos Alexandre, que ha aclarado que "no hace falta haber visto los otros The Hole para ver este". "Intentamos, con toda la irreverencia, juntar el cabaret, el circo y el teatro en un espectáculo divertido que la gente podrá vivir desde una platea con mesa, como si fuese un cabaret, y tomarse unas copas", ha añadido.

En torno a 500.000 personas han pasado por la carpa de The Hole Zero en los dos años que lleva de gira. Este es un montaje "mucho más grande que los anteriores y los números de circo son más espectaculares", ha apuntado. En el escenario habrá 24 artistas de varios países y los números han ido cambiando a lo largo de la gira dependiendo de la disponibilidad que tienen sus protagonistas.

Por su parte, la Terremoto ha dicho que "los que no tengáis ahorros para ir a Nueva York podéis pasar aquí una noche en la carpa de circo jugando a la fantasía, dejándoos llevar por la magia de The Hole, que siempre invita a fantasear, a dejar los problemas fuera, a olvidar los prejuicios y a meterse en una discoteca como fue Studio 54". "Qué mejor emplazamiento que una discoteca tan mítica y tan salvaje como fue Studio 54 para recrear la Nochevieja de 1979", ha añadido.

La maestra de ceremonias ha recordado que la década de los 80 fue muy importante para todo el mundo y especialmente para España. Así, se podrá escuchar "una gran selección musical con temas míticos" de Abba, los Bee Gees o David Bowie hasta Raphael o Alaska y Dinarama.

El espectáculo está recomendado para mayores de 18 años y hay descuentos al comprar las entradas a través de la página web oficial.