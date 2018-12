Roberto Loya presenta su nuevo poemario, 'La sombra de Buda'

El periodista y poeta Roberto Loya presenta esta tarde (19:30) su nuevo poemario, La sombra de Buda, en la Delegación de Cultura de la Junta (calle Capitulares) en un acto organizado por el Centro Andaluz de las Letras (CAL) y que estará presentado por el también escritor Antonio Luis Ginés.

A lo largo de las páginas de este breve pero hondo poemario los lectores hallarán que no hay casa posible pero que todo es hogar y que, por tanto, cualquier espacio puede ser habitado si quiera desde la renuncia. No importa tanto la naturaleza de las cosas como el vínculo que con ella nos une. "Somos el resultado de una transformación constante, un resultado a menudo defectuoso y con muchos cabos sueltos —tal vez— pero en cada uno de nosotros germina un swami, es decir, un amo de sí mismo, dueño de su destino y no solo un capricho de los dioses o del azar, no solo un esclavo del karma", manifiesta el autor. Por eso, Roberto Loya arremete contra la vanidad y la fe de los profetas y dice que están hechas de falsa orfebrería, que son "lentejuelas ladronas de la verdad creyéndose furor, germinando como lirios feroces".

La sombra de Buda (editorial Polibea) inicia un viaje circular a todos los interiores que se desvelan singulares en sí mismos pero que devienen universales. "Estamos ante una rapsodia ecuménica porque conecta con una suerte de epifanía que casi todas las almas comparten aunque quieran guardarla celosamente para sí. Es la unidad del Advaita, lo que no oye el canto que es el canto mismo", indica el CAL. Además, señala que "hay en cada uno de sus poemas, que componen en realidad un único texto, un conjunto de salmodias proyectadas como sombras sobre los secretos que custodiamos pero que, en el fondo, deseamos descubrir ante el mundo".

El escritor publicó en 2006 'Artaud en la India' y en 2012 'Los ojos no están aquí'

Roberto Loya nació en Madrid, donde cursó estudios de Filosofía pura en la Complutense (1977-1981). Con José Luis Brea y otros filósofos jóvenes de la época creó la revista Poros Dos. Trabajó como guionista en Radio Juventud. En 1983 formó el grupo Segunda Época del Hombre (experiencia musical y poética). Resultó elegido en el proyecto madrileño de la modernidad (y postmodernidad) La Luna, apareciendo en la Antología de Nuevos Narradores Cuentos Parabúlicos junto a Leopoldo María Panero, Javier Barquín y Fernando Márquez. Realizaba por esa época programas radiofónicos malditos como La Factoría y El Refugio Atómico (Radio Juventud y RCE).

En 1987 recaló en Córdoba, donde realizó programas en RNE como Al fondo hay sitio, de ámbito nacional, por donde pasaron personajes como Gimferrer, Brines, Claudio Rodríguez u Onetti. Aquí forja su obra poética que, a retazos, se descubre en publicaciones como Versión celeste y Signos, ambas de Madrid; así como en las Antologías Homenaje a Pablo García Baena, Crátera de pintores y poetas, Poesía en la Bodega (col. Arca del Ateneo, 2003), y Homenaje a Vicente Núñez (col. Arca del Ateneo, 2004).

Es socio fundador del Ateneo de Córdoba, miembro de su junta directiva y portavoz de la misma en la década de los 90. La editorial Calambur publicó en 2006 su poemario Artaud en la India y en 2012 editorial Polibea sacó hasta ahora su segundo poemario, Los ojos no están aquí.