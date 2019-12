Patricia Betancort presenta 'La reina amazona' en La República de las Letras

La periodista Patricia Betancort presentará en Córdoba su primer libro, La reina amazona, una novela romántico-histórica ambientada a principios del siglo XX. La cita será el próximo jueves, 19 de diciembre, a las 19:30 en la librería La República de las Letras (plaza de Chirinos, 6).

"¿Qué increíble secreto familiar puede esconder un diario? ¿A quién no le mueve el amor, no le gusta el misterio y buscar una verdad?" Con estas premisas, la autora se enfrenta a su primera incursión en la ficción.

"Me movía la curiosidad por algunos hechos y personajes históricos", dice Betancort sobre la gestación de la novela. "A través de ciertos historiadores, me llegó una noticia sobre un personaje histórico de la realeza. A partir de aquí, empecé a investigar y apoyándome en lo que iba conociendo, empecé a construir una ficción sobre una pasión oculta de mujer", señala.

En ese sentido, "me atraía hacer una ficción con tintes de realidad; me atrajo la época y sobre todo ella, por lo que la rodeaba, por su pasión en todo lo que hizo. Fui hilando la historia, creando personajes y dando forma a esos pilares con un halo de misterio y un final inesperado".

La historia empieza en Zarautz, en 1916. La joven Isabel acompaña a su abuela durante sus últimas horas de vida. Sus padres murieron siendo ella un bebé y sus abuelos fueron su única familia. Pese a la pérdida, ellos la criaron rodeada de amor y bienestar, entre Madrid y San Sebastián, carreras de caballos y un prestigioso internado inglés. Nada le hace pensar a Isabel que su vida esconda ningún misterio, pero la última conversación con su abuela despierta en ella la confusión. ¿Qué secreto puede ocultar su origen? Quizá el diario de juventud de su abuela y las cartas del abuelo le ayuden a aclarar las brumas del pasado.

La canaria Patricia Betancort lleva tres décadas trabajando en los medios de comunicación, pero su primera novela ha sido "un gran reto". "Ha sido una experiencia maravillosa, desde la humildad, pues respeto mucho a los escritores y la literatura. Un trabajo del que me siento orgullosa por la constancia, disciplina, el tiempo dedicado a la documentación, conversaciones con historiadores, viajes...".

Así, indica que "aunque periodismo y literatura son dos cosas muy diferentes, tienen un nexo común: contar historias". La autora añade que ha trabajado en muchas vertientes de la comunicación, "y poder ver este libro es un sueño hecho realidad, me emociona y me ilusiona, pero no es un relato periodístico, es una novela con amor y misterio, el amor como sentimiento universal, y misterio, quizás porque una de mis etapas informativas estaba unida al mundo de la sorpresa, de los giros, de buscar la verdad".