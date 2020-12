Palma Feria sirve de plataforma a 40 compañías andaluzas para que puedan vender sus espectáculos

La 37 edición de Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía continúa apostando por una de sus líneas centrales de actuación: la comercialización de espectáculos. Así, a pesar de las circunstancias por la pandemia del coronavirus, el mercado de las artes escénicas será posible también en esta edición pero online.

Desde este martes y hasta el viernes, tras clausurarse la programación de exhibición de espectáculos, la feria impulsa el negocio del sector con unas jornadas de pitchings profesionales que permitirán la presentación de proyectos escénicos de toda Andalucía que no se hayan visto estos días en Palma de Río a programadores, distribuidores y profesionales del sector. La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc) convocó a los profesionales (programadores, distribuidores,…) para asistir a las presentaciones.

Las 40 compañías que tendrán la oportunidad de presentar su propuestas escénicas ya han sido seleccionadas y representan la amplia, plural y diversa producción de danza, teatro, circo, flamenco y musicales de Andalucía. Las sesiones de presentaciones serán diarias de dos horas y cada compañía contará con diez minutos para la presentación del proyecto escénico.

Las sesiones y las propuesta

Este martes, el primer día de las jornadas, está dedicado a las propuestas dirigidas a público infantil y juvenil. Este día presentarán sus espectáculos Vagalume Teatro (Los FireFly. Una del oeste), Titiritarán (Rosa Caramelo), LavieBel (Año Zero), Búho y Maravillas (El príncipe feliz), Arena en los bolsillos (No somos islas), Compañía Piero Partigianoni-Clown Poético (Aires), InduoTeatro Producciones (Broken Play), Cortante Producciones (Clitemnestra), Álex Peña (Recreativas Federico) y Las Brothers (Eh Brother). La segunda jornada, el miércoles, se ha reservado a las creaciones de circo y danza. Así darán a conocer sus trabajos Vaivén Circo (Esencial), Alas Circo Teatro (Ahá! Circo), Hermanos Infoncundibles, La Banda de Otro (Rodeo), El Gran Dimitri (The Legend), Rosa Romero & Alberto Cortés (La Teoría de la Pelvis), Laboratorio SLD/Compañía Octubre (Números/Numbers), REA Danza (Aeter. De la oscuridad a la luz), Marco Vargas & Choloé Brûlé (Los cuerpos celestes. Partitura coral en siete movimientos), Compañía Horacio Macuacua (Un baile) y Marcat Dance (Anhelo). El jueves 17 de diciembre tendrán su espacio en las jornadas el teatro y el flamenco con las presentaciones de Proyecto Avanti de las Artes (Jodidas pero contentas), Mu Teatro (El callejón), Producciones Sala Cero Teatro (¿Y ahora qué?), Las niñas de Cádiz (El viento es salvaje -Fedra y Medea en Cádiz-), Histrión Teatro (El Mueble), Choni Compañía Flamenca (Cuero/Cuerpo), Compañía Eduardo Guerrero (Sombra Efímera II) Compañía María Moreno (Recreo -work in progress-), David Coria & David Lagos (¡Fandango!) y Vanessa Aibar (Sierpe). Y por último el viernes cerrarán las jornadas las presentaciones de Stoke 114 (Macho: crónicas de identidad perdida), Síntesis Producciones (La confesión), Teatro a la Plancha (Dolores con las alas del amor salté la tapia), La Rara (Si yo fuera madre), Julio Fraga Producciones (El perro fiel), Teatro Resistente (Los árboles -Un Chejov andaluz-), Dos Proposiciones Danza Teatro (P de partida), Teatro en el mar (Romancero Gitano Cabaret), Maui (Potaje con Maui) y La princesa descalza, Miriam Méndez (Hechizo de noche). Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía se celebra este año de forma excepcional en diciembre por la pandemia de coronavirus. Está organizada por el Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Palma del Río, con la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Área de Cultura de la Diputación de Córdoba.