Paco Martín presentará en Córdoba ‘Ráfagas’, la visión mas íntima sobre la Movida madrileña

Mucho se ha escrito sobre la Movida madrileña, aquel fenómeno cultural que revolución el país a finales de los 70. Sin embargo, “casi todo lo que hay, salvo excepciones, es de autores que saben de la Movida de oídas, por lo que le han contado otros”. Es lo que asegura el productor discográfico cordobés Paco Martín (Santaella, 1953) al referirse a su último libro, Ráfagas, un viaje en el tiempo para mostrar, desde dentro, qué supuso aquel movimiento.

En una entrevista concedida a el Día, Martín señala que Ráfagas es una de las canciones “más emblemáticas que se hicieron en los años 80 por parte de un grupo que se llama Los Bólidos y que, como muchos en aquellos años, tenía gran talento, pero fue un grupo de una canción y luego desaparecieron”. Con ese punto de partida, “Ráfagas resume lo que se estaba viviendo en aquellos momentos en Madrid y lo hago con textos a modo de ráfagas. Fue un momento en el que surgieron muchas leyendas”, asegura.

No obstante, una de las singularidades del libro es que recupera a muchos creadores que han caído en el olvido. Así, Paco Martín apunta que “la Movida madrileña no fueron solo Alaska, Almodóvar o Berlanga; hubo mucha gente, con gran talento, que han sido los grandes olvidados. Y el libro también es un pequeño homenaje a toda esa gente que estuvo ahí. Fueron olvidados de una forma increíble y con este libro reivindico su figura”.

Frente la duras críticas que en ocasiones el productor santaellano ha realizado sobre muchos artistas con los que ha trabajado en su larga trayectoria musical, “en esta ocasión no lo he sido, porque los que vivimos aquello fuimos gente que éramos jóvenes y vivíamos sin preocupaciones. Queríamos ser felices y ninguno nos planteábamos el triunfo, nada de eso. Éramos jóvenes soñadores, llenos de emociones. La Movida fue un momento creativo único en España y no solo en el campo de la música, sino en el de la literatura, el teatro, el diseño. Fue un momento maravilloso”.

Paco Martín estuvo en la “zona cero” de aquella explosión cultural y en gran parte fue el inicio de una carrera en la que ha destacado como productor discográfico y artístico, creador de sellos independientes, cazatalentos, promotor de conciertos, siempre apasionado y entregado a la música.

El autor ha querido que la presentación de Ráfagas sea en Córdoba, tierra de la que nunca se ha despegado. Será el 8 de octubre en el Palacio de Orive de la capital, en un acto en el que estará acompañado de “amigos” y de creadores y protagonistas de la Movida. Asegura que “se lo debía a Córdoba, al Ayuntamiento de Córdoba y a su Delegación de Cultura, que se han volcado”, afirma, ya que “han mostrado un entusiasmo con la presentación del que me siento orgulloso y que no voy a olvidar. No tengo más que palabra de agradecimiento para el Ayuntamiento de Córdoba”.

No obstante, sí lamenta que “el Ayuntamiento de mi pueblo, Santaella, no haya hecho lo mismo. Yo no entro en política y me hubiera gustado hacerlo allí, pero me he encontrado con unos obstáculos tremendos, no solo con este libro, sino con otras propuestas que se han planteado en anteriores ocasiones”.

Y sin dejar de hablar de Córdoba, Paco Martín también se refiere a aquellos grupos que, aunque sin continuidad posterior, también realizaron su aportación a la música. “En Córdoba surgieron grupos como Religión o Tarik y la Fábrica de Colores, con gente de mucho talento, pero no traspasaron más allá de lo que era el éxito local. Ha habido músicos magníficos como Álvaro Muñoz o Jesús Astorga. Religión aportó mucho”, asegura.

Pero la presentación en el Palacio de Orive no será un acto al uso, sino que el autor, de la mano del Consistorio, estará junto a algunas de aquellas figuras de la Movida. Le acompañarán los periodistas y locutores musicales José Miguel López (Discópolis, Radio 3) y Santiago Alcanda (Como Lo Oyes, Radio 3), testigos y cómplices de tan prolífica época musical.

Tampoco faltará el músico, compositor y productor, Ricardo Texidó, nacido en Córdoba pero que ha desarrollado toda su carrera artística y musical en Málaga, miembro fundador y batería de la banda Danza Invisible en 1981. Sobre Texidó, Paco Martín afirma que “es uno de los músicos mas grandes de este país. Es un elemento musical importante de la Movida y con una inquietud por la creación extraordinaria. Es un gran talento, sin ninguna duda”.

Desde Córdoba, la emisora EAJ-24 dio cabida a a FM de Radio Córdoba, donde Ramón Medina –que participará en la presentación–, junto a otros locutores locales, promocionaban y compartían las grabaciones en formato de maqueta de bandas y artistas locales.

Javier Astudillo, editor de fanzines, musicólogo y coleccionista, también participará en la presentación de Ráfagas, ya que además ha escrito prólogo de la obra.Como artistas invitados, en representación de una parte del movimiento musical de principios de los años 80 en Córdoba, estarán en el Palacio de Orive Jesús Astorga (Religión) y Álvaro Muñoz (Tarik y La Fábrica de Colores, Yacentes, Summer Spree).