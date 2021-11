La Orquesta de Córdoba acerca la ópera al Gran Teatro con 'El secreto de Susana' y 'La voz humana'

La Orquesta de Córdoba ha anunciado que llevará la ópera al Gran Teatro el próximo sábado 13 de noviembre a partir de las 20:00 con El secreto de Susana y La Voz Humana, dos obras independientes y de diferentes autores con las que el director de escena, José Luis Castro, concibió en 2010 un único espectáculo operístico dividido en dos actos.

Según ha indicado la formación musical, se trata de una ópera cómica y una tragedia lírica, ambas de un solo acto y con una enorme carga teatral que "puede ser de gran interés, no solo para los amantes de la lírica, sino también para los apasionados del teatro".

El secreto de Susana es una ópera en un acto con música de Ermanno Wolf-Ferrari y libreto de Enrico Golisciani. Se estrenó en el Hoftheater de Múnich el 4 de diciembre de 1909, pero no fue grabada hasta 1980 por Renata Scotto y Renato Bruson, dirigidos por Sir John Pritchard. En el Teatro Colón de Buenos Aires fue interpretada en las temporadas 1913, 1916 (Ninon Vallin), 1918 (Ninon Vallin y Gino Marinuzzi), 1932 (Salvatore Baccaloni), 1939, 1968 y 1982. Esta ópera rara vez se representa en la actualidad.

Tal y como ha subrayado la orquesta, la historia se basa en "un hecho muy simple", pero que provoca "divertidas complicaciones". El conde Gil y la condesa Susanna se han casado recientemente y la recién casada no se atreve a confesar a su marido que le gusta fumar cigarrillos, para que este no desapruebe esta afición y la riña. Así que no le queda otro remedio que fumar cuando él está fuera de casa, o cuando se le presenta la más mínima oportunidad.

Gil se da cuenta de que en la casa hay olor a tabaco y eso provoca sus celos. Sin pensar ni por un instante en que su mujer pudiera ser la culpable, cree que ella tiene un amante secreto. Las acusaciones de él la llevan a inventar toda una serie de excusas absurdas, que parecen confirmar las sospechas del marido.

La obra La voz humana es, según ha destacado la formación musical, un texto teatral escrito para un solo personaje por Jean Cocteau en 1930, muy representado en todo el mundo, además de por su indudable interés dramático, porque pone a prueba las dotes y registros interpretativos de cualquier actriz. Francis Poulenc escribió en 1958 la ópera como una tragedia lírica de un acto, para la soprano Denise Duval, y se estrenó al año siguiente en la Opéra-Comique salle Favart de París bajo la dirección de Georges Prêtre.

La obra es un monólogo que aquí tiene largos pasajes de canto sin acompañamiento musical que requieren particularmente los talentos de actriz de la intérprete. Suena el timbre del teléfono. El servicio telefónico de París era tristemente famoso por su baja calidad en la época, así que la conversación se interrumpe varias veces durante la desesperante conversación.

Muchas personas ocupan la línea mientras el único personaje de Ella, espera una llamada de quien ha sido su amante (Cheri: Querido) durante cinco años, la menor señal por su parte. Él le dice que la deja por otra mujer, que se va a casar al día siguiente, y que es la última vez que hablarán.