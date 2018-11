Muñoz Machado consigue el Nacional de Historia con una obra sobre el español

Para desarrollar el libro con el que ha ganado el Premio Nacional de Historia, el académico ha dedicado varios años: "Siempre he sido muy aficionado a las culturas indígenas y a la historia política de América, de modo que eso ya estaba construido (la parte final)".

La elaboración de esta obra ha sido "muy lenta y trabajosa porque está muy documentada y me he obligado a leer mucha literatura española y de diferentes países latinoamericanos, lo que han escrito los lingüistas y los historiadores". "Incorporar el argumento lingüístico a la historia política general de América ha sido un trabajo difícil de llevar a cabo", reconoce el especialista en derecho constitucional, administrativo y comunitario europeo.

En esa línea, expone que algunas naciones como Argentina y Chile "intentan defender que el español que allí se habla es distinto del de Castilla", pero "aquello no tiene éxito y realmente son las repúblicas las que fuerzan, de un modo definitivo, programas de enseñanza más severos en los que se exige el aprendizaje del español y, por otro lado, se marginan con mucha más determinación las lenguas originarias de aquellos territorios". El efecto de aquello fue que "si cuando se declararon las independencias apenas tres millones de habitantes de América hablaban español, a final del siglo XIX el español se convierte en la lengua universal, y así hasta hoy".

Pasada la mitad del siglo XVIII, cuando empieza a reinar Carlos III, cambia el criterio y "se establecen políticas de enseñanza obligatoria del español". Los movimientos independentistas estaban a punto de florecer y "eso determina que la política de la monarquía española no tuviera un impacto efectivo en la educación lingüística". Sin embargo, cuando se proclaman las independencias, en los primeros años del siglo XIX, "las nuevas repúblicas tienen que elegir un idioma que sea el de la nación y se plantean qué hacer con el español, que al fin y al cabo era el idioma del opresor, y si deberían rechazarlo y cambiarlo por otra lengua".

Así, Muñoz Machado asegura que los monarcas españoles de los siglos XVI y XVII "no hicieron grandes planes para la implantación forzosa del español; aconsejaban a los educadores, principalmente a los misioneros, que procuraran enseñar la fe católica utilizando el castellano pero la verdad es que la mayor parte de los frailes y predicadores prefirió aprender el idioma de los indios, de modo que el español quedó bastante marginado en los primeros años de la colonización".

"La RAE siempre es un reto, pero tiene un valor inconmensurable"

Santiago Muñoz Machado aseguró ayer que quien se haga cargo de la Real Academia Española (RAE) para tomar el relevo de Darío Villanueva como director "no tendrá difícil devolver el brillo económico" a la institución. "La Academia siempre es un reto, pero tiene un valor inconmensurable y ella en sí misma es un activo monumental. Es muy fácil ponerla en valor tanto en el mercado de la política pública (en el de los Gobiernos) como en el mercado económico (de las sociedades mercantiles)", señaló a Europa Press el académico tras alzarse con el Nacional de Historia. Muñoz Machado, quien reconoce que "suena" su nombre "como el de otros compañeros" para ocupar el cargo de director de la RAE, matizó no obstante que ningún académico presenta candidatura y habrá que esperar a diciembre -la votación será el jueves 13 de ese mes-. Además, señaló respecto a su postura sobre el lenguaje inclusivo -la RAE está pendiente de aprobar el informe sobre la Constitución encargado por el Gobierno- que ésta "depende de cómo se entienda" la citada opción lingüística. "Si hay una cierta masculinización del lenguaje, porque corresponde a prácticas históricas y usos habituales, eso convendría matizarlo. Pero no soy partidario de incorporar las reclamaciones de guías de lenguaje inclusivo más radicales", destacó.