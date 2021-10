Muere Manuel Ángel Mart, líder de la banda cordobesa Estirpe

El rock andaluz está de luto. El músico y compositor cordobés Manuel Ángel Mart, líder de la banda cordobesa Estirpe, ha perdido la vida como consecuencia de un cáncer digestivo que le fue diagnosticado en 2014 y que, finalmente, ha terminado por callarlo para siempre. Hijo de Manuel Martínez, cantante de Medina Azahara, Mart creció en un ambiente musical que en su primer juventud plasmó en el grupo Estirpe junto a Juavier Estévez (batería), José Miguel Panadero (bajo) y Daniel Puig (teclados).

Su primer disco, Ídolos de papel, editado en 1998, obtiene un cierto éxito que les permite realizar una gira a nivel nacional. En 2000 se edita Víctimas del mismo sol, con el que las buenas críticas y el número de seguidores aumentan, realizando una mayor gira. Con el disco Ciencia, de 2002, autoproducido en los estudios Mart, propiedad de su vocalista, cierran la etapa con la discográfica Avispa y se introducen en el mercado latinoamericano.

A partir de entonces, con la intención de crecer y cambiar de compañía, comienzan a trabajar en su nuevo disco, Inventarse el mundo, que de nuevo graban en Mart Estudios (Córdoba) y masterizan en los Estudios Masterdisk, de Nueva York.

Finalmente fichan por La Incubadora, filial de Universal Music, que publica el disco el 19 de septiembre de 2005, inaugurando una nueva etapa de triunfos para el grupo: participan en los festivales Viña Rock y Festimad Sur, consiguen el número 1 de España en singles con Llámalo perdón, graban un concierto para el programa de Radio 3... Finalmente, el 23 de octubre de 2006 sale a la venta, a modo de resumen de su carrera, El sentido de la calma, un recopilatorio con versiones acústicas de sus mejores temas.

Mart publicó el pasado 20 de octubre su última canción, A pesar. El músico, temiendo el empeoramiento de su salud, expuso unos planes que ahora suenan a despedida:

“Querid@s amig@s,

He estado trabajando muy duro en estos últimos años, para poder llevar a cabo el proyecto musical más personal, íntimo e introspectivo de mi vida y justo en estos momentos, con todo ese trabajo finalizado, me veo en unas circunstancias en las que siento que debo dar el relevo a personas de mi plena confianza para que puedan llevar a la luz el resultado.

Mi sello Infarto Producciones, mis hermanos, serán los que afronten todo este proceso con todo el cariño del mundo y bajo mi total y absoluta confianza para hacerlo todo, en cuanto a la comunicación, promoción, edición y futuras publicaciones de lo que deseo presentaros, mi último trabajo, al que he llamado ‘Tierra y Fe’. Ellos os acercarán a través de mis redes sociales, web, blogs… etc., cada una de las canciones de este nuevo álbum. Me gustaría que lo recibierais y aceptarais como si yo mismo las compartiese, ya que para mí son de las personas más grandes de mi vida y se que le van a poner el máximo cariño, para que os llegue de mi parte, como yo lo haría.

Os quiero mucho. Siempre. Manuel Ángel ‘Mart’"