Morgan, en Córdoba: "Queremos que el público haga un viaje en nuestros conciertos"

La banda madrileña Morgan llega este viernes a Córdoba para presentar su último disco, The River and the Stone, un catálogo de diez canciones en las que su rock de siempre se llena de matices de folk y americana. Desde hace más de una décad Carolina de Juan -más conocida como Nina-, Paco López, Ekain Elorza y David Schulthess son uno de los secretos mejor guardados del underground español.

-Llegan a Córdoba con The River and the Stone, ¿qué novedades presenta respecto a sus dos trabajos anteriores?

-Ha habido cambios sobre todo en la forma de hacerlo. Para este disco, queríamos tomarnos un poco más de tiempo, pero vino la pandemia y nos cambió todos los planes. Cuando terminó el confinamiento, alquilamos una casa en la sierra de Madrid. Estábamos ahí de lunes a viernes trabajando sobre las canciones y tuvimos mucho tiempo para elegir. Eso ha sido un lujo que hemos podido vivir. Fue una maravilla hacer las cosas así, trabajar con perspectiva, retomando las canciones... Fueron seis meses de trabajo muy intenso.

-¿Consideran que el disco, de alguna manera, es hijo de la pandemia?

-En cierto sentido, sí. Solo pudimos trabajarlo así porque estábamos en pandemia. E, inevitablemente, esta situación nos afectó a todos psicológicamente y seguro que eso está impreso en las canciones, pero me gustaría que con el tiempo esto no tenga nada que ver y la gente cuando lo escuche no lo perciba, que sean solo canciones.

-El álbum ha cumplido un año, ¿cómo ha sido la evolución?

-Al principio hicimos teatros, luego teloneamos a Fito y ahora estamos volcados en la gira de salas. Sentimos que son canciones que siguen muy vivas y que se adaptan muy bien. Estamos muy contentos del repertorio que ofrecemos, están todas las del nuevo álbum menos dos. Y me da la sensación de que el público lo está disfrutando.

-Grabaron en Francia, ¿creen que esto ha influido de alguna manera en el resultado?

-Sí. Fuimos a grabar a un sitio que era muy parecido al que se crearon las canciones. Así que el estado de ánimo era muy parecido y estábamos muy familiarizados. Se mantuvo la filosofía de los ensayos y eso ha influido mucho. No era coger un coche desde unos apartamentos e irte a los estudios a pasar el día.

-Da la sensación que es un disco que se escucha mejor en invierno. Es una música cálida, que reconforta...

-Puede ser, nunca lo había analizado así. Nuestra música siempre ha sido un poco norteña, pone sonidos a esa parte un poco extrema.

-Son nueve temas cantados en inglés y uno en español, como en los anteriores discos. ¿Cómo llevan esto del idioma? ¿Han planteado hacer un disco íntegramente en español?

-Lo del idioma surge de manera natural. Siempre hemos trabajado las canciones en inglés porque es lo que más fluye. Si surgiese de otra manera, lo haríamos de otra. Quizás en el próximo entren cinco en castellano, o no entre ninguna, porque esto pasa de manera natural. Y básicamente ocurre así porque Nina se sienta al piano, toca y de pronto le sale una frase en inglés. Hay veces que le sale en castellano y así se queda. Un recuerdo y su rey estaba escrita y estuvo a punto de no entrar, pero al final le dimos una vuelta y nos encantó.

-¿Cómo ha evolucionado la banda en estos diez años de giras y carretera?

-Hemos pasado de ensayar y grabar un disco por el puro gozo de hacerlo, porque nos gustaba, a poder girar y dedicarnos a esto. Obviamente hemos cambiado, pero nunca me he parado a pensar de qué manera. Se puede decir que hemos aprendido a convivir, a disfrutar de este viaje...

-¿Qué se puede esperar de los próximos movimientos de Morgan?

-Nuestra idea es seguir este año tocando un poco más, llegar a sitios adonde no habíamos estado y empezar a trabajar con nuevas ideas y ver qué material nuevo surge, aunque aún no nos hemos sentado a poner fechas.

-¿Cómo es el proceso de composición del grupo?

-Nina se sienta al piano con una idea, que puede ser una progresión de acordes o una melodía, y en base a eso vemos las infinitas posibilidades que da, jugamos, disfrutamos del proceso y le damos forma. Para este último teníamos 30 ideas que trabajamos fuertemente. Entre todos vamos eligiendo, es un proceso muy bonito.

-Al final entraron diez canciones, ¿qué ocurre con las otras 20? ¿El grupo vuelve a ellas?

-Es complicado. Por una parte es un trabajo al que le hemos puesto mucho de nosotros, pero por otra parte está el reto de empezar algo nuevo, y lo mismo hay cosas que te llevan a otros sitios. Tiro más por empezar de cero.

-¿Qué se va a encontrar el público que este viernes vaya a la sala Impala al concierto?

-Le hemos dado muchas vueltas y estamos bastante orgullosos del concepto. Es una mezcla de todos los temas que tenemos de todas las etapas y queremos que la gente haga un viaje. El feedback está siendo muy bueno.

-¿Qué sueños les queda como grupo por cumplir?

-Nos gustaría salir fuera, conocer otros sitios. Estados Unidos, Europa... Mis influencias son inglesas y americanas, y me gustaría llevar nuestra música allí y compartirlo con aquel público.