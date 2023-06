Miradas artísticas que hablan por sí solas: 'Somos mucho más de lo que ves' llega al Palacio de Viana de Córdoba

Juande (29 años, con discapacidad intelectual) capturó su mirada con un selfi improvisado y en un par de días se expondrá como artista novel en un escenario categórico como el Palacio de Viana. Él y otros 27 compañeros de la Asociación Paz y Bien. "Se me encendió la bombilla", dice mientras contempla su obra recién salida del embalaje que la custodiaba hasta la sala de exposiciones. Encontró la inspiración en una hoja caída del suelo cuando paseaba por los jardines de Los Patos, se la colocó entre los ojos y armó la foto con su teléfono móvil: "Sin filtros, como la vida misma".

Esa imagen, igual que el resto de obras (pinturas y poemas) que completan la III Muestra de Arte de Personas con Discapacidad y Menores Tutelados, está embargada y no se puede enseñar hasta la inauguración. Córdoba, del 13 al 16 de junio, será la primera parada de la tournée andaluza que recorrerá la exposición por las capitales de Huelva (del 19 al 23 de junio) y Sevilla (del 27 al 30 de junio).

A escasos días de inaugurar al público, Juande se desprende de cualquier sensación parecida a los nervios: "Ya he expuesto más de una vez, en el colegio, estoy acostumbrado", asegura, aunque la ilusión de ésta parece desbordar su rostro. En reiteradas ocasiones menciona a su madre, "quien me impulsó a presentar la imagen para la exposición", y a su tía, "de la que he heredado la afición por la fotografía".

Juande es uno de los usuarios de la Asociación Paz y Bien participante en el Programa de vida independiente y exigencia personal especializada, en donde se fomenta la autonomía de personas con discapacidad intelectual, mediante cursos de formación, gestión del dinero y hasta voto por correo, para su futura emancipación del domicilio familiar e inserción laboral.

"Quiero estudiar fotografía, creo que tengo mano para eso", afirma Juande de cara al mañana. "Le gusta mucho hacer fotos y sobre todo editarlas", subraya su monitora personal. Del archivo de su teléfono selecciona las mejores postales captadas con su cámara, de patios cordobeses, el Puente Romano, el río Guadalquivir, el Patio de los Naranjos o nazarenos de Semana Santa. "De momento me las guardo, por si un día las vendo", señala.

Una muestra reivindicativa

El título escogido para la exposición, Miradas, "viene de años atrás, relacionado con la pandemia, cuando nos taparon la boca y nos tuvimos que ceñir mucho a hablar y expresar con la mirada", explica Miguel Ángel Calero, director artístico de la muestra. De ahí surge una propuesta artística reivindicativa, bajo el lema Somos mucho más de lo que ves, que reclama que "la sociedad tiene que cambiar la forma de ver a las personas con discapacidad", apunta Calero.

Llegaron hasta 88 obras de las que se han tenido que seleccionar un máximo de 28 para exponer. Pintura, fotografía y poesía son las modalidades que los visitantes van a encontrar. "Una vez que exponemos la temática intentamos ver cuáles son las potencialidades de cada uno, si se le da bien la pintura, pues la pintura, igual con la fotografía...; se trata de formarlos para mejorar lo que ellos ya saben", cuenta Miguel Ángel Calero.

Las creaciones que se mostrarán van desde el arte abstracto, el collage, el impresionismo, el cubismo y expresionismo, entre otras técnicas. Las fotografías desde retratos hasta imágenes sociales, documentales y artísticas; y, en lo referente a la poesía, los versos y textos que reproducen los artistas centran su temática en la mirada, leit motiv de la tercera muestra: "Damos total libertad a los artistas para que expongan en su obra, cada uno lo expresa a su forma".

Detrás de cada muestra artística hay una intencionalidad por parte de la entidad, más de una década de mecenazgo en formaciones de distintas artes, y visitas periódicas a museos y exposiciones para que conozcan más allá de la técnica: "Se trata de profesionalizar a las personas que presentan esa capacidad de alguna forma", explica el director de la muestra, y "el nivel ha mejorado muchísimo desde la primera muestra hasta ésta, en el trazado, la policromía...".

"Imagínate el talento que tienen muchos de los usuarios que trabajan con nosotros y que eso se quede ahí sin exponer. Nosotros queremos darle la importancia que merece y que, como cualquier pintor o artista, puedan tener un espacio para exponer esas obras, aunque es verdad que es difícil porque incluso a grandes artistas les cuesta exponer en sitios", señala Calero.

Acerca de un futuro de alguno de los usuarios en el mundo del arte, Calero indica el paso a paso: "Lo primero es creer en ellos y que ellos crean en lo que están haciendo; una vez que tú les das una oportunidad, un espacio para comunicar, les generas un autoestima, y luego irán poco a poco llegando las cosas". De momento, se conforma con romper estereotipos, porque "no queremos que la gente venga con el prejuicio de que lo han hecho personas con discapacidad".

Asociación Paz y Bien

La Asociación Paz y Bien nació en Sevilla en 1979 como una entidad privada, sin ánimo de lucro, dedicada a la integración, defensa y promoción de los intereses de las personas con discapacidad intelectual o en situación de exclusión social.

Desde el año pasado abrió su sede en Córdoba, en la calle Concepción. Lleva casi un año implantando programas relacionados con la conciliación familiar y la vida autónoma dirigidos a personas con discapacidad intelectual. "Estamos dando los primeros pasitos con programas transversales al día a día de estas personas en cualquier área o sector", explica Salud Rodríguez, responsable de la mesa de arte y eventos de la entidad.

Paz y Bien presta servicios a más de 720 usuarios, que cuentan con la aportación de más de 310 profesionales y más de 100 personas voluntarias. Su objetivo es ofrecer un servicio de calidad y responder a las necesidades y expectativas vitales de las personas usuarias.

Ese objetivo de ofrecer una vida independiente y autónoma a través de la inserción sociolaboral es la espina dorsal de la entidad. "Fuimos pioneros en eso", indica Salud. "Podemos hablar de un éxito con el 80% de los usuarios", aunque cada persona tiene su tiempo. "Hay casos que necesitan ayuda intermitente, o más delimitado, y otras que se les suelta de la mano y hacen su vida, se independizan", concluye Salud.