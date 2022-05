Melendi graba con el puertorriqueño Guaynaa el vídeo de 'Por si las moscas' en su concierto de Córdoba

Melendi ha grabado, con el cantante puertorriqueño de reggaetón Guaynaa, el vídeo de su canción Por si las moscas, de su último disco Likes y cicatrices (2021) en su concierto en el teatro de la Axerquía de Córdoba este sábado 21 de mayo.

En mitad del repertorio de su gira, que lleva el mismo nombre del disco, Melendi ha hecho un anuncio especial para recibir en el escenario al cantante Guaynaa, no solo para interpretar su tema juntos, sino también para grabar el vídeo oficial. Han interpretado dos veces la canción, Por si las moscas en la primera no salía tan bien, ha sido como un ensayo. Fue en la segunda toma cuando todo el teatro de la Axerquía se ha levantado para cantar al unísono mientras los beats de reggaetón sonaban y la voz de Melendi se mezclaba con el rap de Guaynaa.

Aunque había quien estaba escuchando por primera vez al puertorriqueño, que ya tiene una canción con la cordobesa India Martínez, ha sido un momento memorable en la noche, pero no el único. Entre cumpleaños de una fan, un grupo de despedida de solteros, su homenaje a Extremoduro, el juego del Oviedo, del que Melendi estuvo pendiente toda la noche, y una pedida de mano con final feliz en mitad de La Promesa, una de sus canciones más conocidas, el concierto de Melendi en Córdoba lo tuvo todo.

El cantante asturiano presentó en el teatro cordobés sus temas nuevos e hizo, como no podía ser de otra manera, un repaso por sus años de carrera musical. Acompañado por diez músicos que han hecho retumbar la ciudad esta noche de sábado de Feria, Melendi arrancó el concierto con Likes y cicatrices y un vídeo con visuales que llamaban a la reflexión de los tiempos convulsos que vive el mundo.

Entre canción y canción Melendi hacía una pausa, no solo para tomar aire, porque admite que no ha podido dejar el tabaco, sino también para contarle al público la historia detrás de sus canciones. Lo hizo con casi todas y, eso sí, con la gracia que lo caracteriza. "Después de tantos años sin veros y ahora poder ver las emociones y las sonrisas para nosotros es muy especial, el volver, porque un poco acojonados sí que estábamos, gracias por querer compartir esto con nosotros", ha expresado el asturiano, que no pisaba Córdoba desde 2019.

Ramón Melendi Espina interpretó La electricidad, su tema con Aitana, El arrepentido, que canta con el colombiano Carlos Vives, Mi código postal, Besos a la lona, Sin remitente, su Desde que estamos juntos y uno de los temas con más reproducciones en las plataformas de streaming: Destino o Casualidad, que originalmente interpreta con el dúo Ha*Ash.

Pero, claro, no podían faltar sus clásicos Caminando por la vida, Un violinista en tu tejado, Calle la Pantomima, Como una vela o La Promesa, una de las más pedidas por el público y que generó otro momentazo de la noche: la pedida de mano de una pareja entre el público. Melendi cerró así un concierto a lleno total en la Axerquía con sus apuntes personales, su clásico manual para la vida: "Hagamos que no todos los miedos sean importantes, que no todos los sueños sean durmiendo, que absolutamente todas las guerras sean en la cama, hagamos, Córdoba, que no todas las despedidas sean amargas".