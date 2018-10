El líder de Medina Azahara repasa una vida aliñada de 40 años de rock andaluz

En la biblia, el 40 es un número especial que se repite una y otra vez. En ella, el número cuatro simboliza el universo material y seguido de ceros significa el tiempo de una vida en la Tierra, lleno de pruebas y dificultades. Si existiera una biblia del rock and roll, uno de los protagonistas de uno de sus capítulos, el del rock andaluz, sería Manuel Martínez. El líder de Medina Azahara es un apóstol aventajado de este estilo musical cuya formación comparte desde 1979 con otros grupos también míticos como Triana, Smash, Alameda o los también cordobeses Mezquita. Ahora, cuando están a punto de cumplirse 40 años -el tiempo justo bíblico- desde que Medina Azahara comenzó, el roquero nacido hace 67 años en Posadas edita su biografía. La publica cuando con su banda está a punto de editar su vigésimo disco de estudio, Trece rosas, que verá la luz el próximo 19 de octubre, y lo hace de la mano de Carmen Molina, quien ya fue la responsable de la biografía de Medina Azahara.

"Después de que viera la luz esa biografía de Medina Azahara quedaban muchas cosas más personales por hablar y por decir; este libro se ha escrito con todo el cariño y el respeto hacia todos los que han formado parte de la banda", defendió ayer Martínez durante la presentación de la obra, a la que ha titulado Manuel Martínez: Confesiones de un roquero andaluz. "Quien ya ha leído el libro me dice que entiende mejor por qué he escrito esas letras, por qué he hecho esas canciones y por qué me dedico a la música", añadió.

Precisamente, la autora de la obra insistió en que "tanto él como yo estábamos de acuerdo en que no queríamos hacer una biografía al uso, sino esa esencia de poeta y de compositor que tiene Manuel Martínez". Molina detalló que en los primeros capítulos del libro "se abordan las influencias históricas que han forjado la personalidad y esencia de Manuel como músico y compositor; se repasa su vida analizando las letras, por qué esa letra, qué sentía en ese momento", dijo la autora, para coincidir con el cantante y compositor en que "a raíz del libro la gente escucha las letras de otra manera, viajan al pasado y sienten lo que sentía Manuel cuando componía, como nos han confirmado", sostuvo.

El libro tiene unas 300 páginas y ha sido publicado en una cuidada edición con tapa dura y profusamente ilustrado. En esa publicación ha colaborado el Ayuntamiento, cuyo concejal de Cultura, David Luque, dijo del líder de Medina Azahara que representa "la constancia musical y la capacidad de unir a distintas generaciones de seguidores en torno al rock, además de haber sido y de ser referente en la música nacional y uno de los músicos cordobeses más influyentes". Luque calificó a Martínez de "embajador y representante de la cultura que ha llevado y lleva el nombre de la ciudad y del patrimonio de Córdoba por todo el mundo". El edil informó de que la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento "apoya la publicación y la difusión de esta obra entre el público lector, de modo que va a haber un ejemplar de la misma en todas las bibliotecas de la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba".

Ahora que Medina Azahara está a punto de cumplir 40 años, su líder destacó que el secreto de la longevidad de la banda está en "trabajar, trabajar y trabajar; en hacer discos y disfrutar de la música y en generar un boca a boca que nos ha funcionado tanto en pueblos pequeños como en las grandes ciudades. Gracias a Dios, siempre estamos llenando en todos los sitios. Nuestros seguidores son los más fieles", insistió. "Medina Azahara se concibió desde el principio como un grupo que no tuviese fecha de caducidad", añadió, justificando que siempre han sido fieles a su estilo sin dejarse llevar por los vaivenes de la industria musical. "Me llegaron a sugerir que cambiara en mis canciones mi acento cordobés, y yo me negué en redondo, porque impostar una voz que tenía que disimular no era lo mío", puntualizó.

Martínez anunció que tras la publicación del disco Trece rosas la banda se embarcará en una gira tanto nacional como internacional que la llevará a recorrer tanto Estados Unidos, como Sudamérica y distintos países del continente europeo.