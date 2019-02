Lolita: "Esta medalla se la dan a toda mi familia"

Si algo caracteriza a Lolita es su temperamento, su desenvoltura y su don de gentes, cualidades que ha mostrado este lunes en la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, una celebración que se ha desarrollado en la iglesia de la Merced de Córdoba y que ha estado presidida por los Reyes.

La actriz ha sido una de las protagonistas de la ceremonia, en la que ha recordado a su familia, tanto a la que la ha acompañado (sus hijos), como a los que ya no están. "Estoy muy orgullosa por mi familia, porque esta medalla se la dan a toda mi familia; a mi madre, a mi padre, a mi hermano; a todos esos ángeles que muchos de nosotros tenemos en el cielo y que nos acompañan día a día", ha dicho emocionada la intérprete, que ha sido la portavoz de todos los premiados.

Recordando a la actriz cubana María Teresa Rojas, Lolita ha manifestado que "el talento no se puede comprar en un supermercado, con el talento se nace, o se tiene o no se tiene", para luego aclarar que "está claro que luego hay que estudiar, que perfeccionarlo, pero si no se lleva dentro no sirve para nada".

Ya en una comparecencia ante los medios una vez finalizado el acto, la actriz ha reiterado su orgullo por que "nos premien a los que intentamos hacer cultura y arte porque son muchas carreteras, muchos viajes, muchas horas sin comer, muchas veces sales al escenario con disgustos y no todo es un camino de rosas, pero el aplauso de la gente, el cariño y cosas como estas te ayudan a seguir para adelante".

José Luis Perales reconoce que este es el premio "más importante" de su carrera

Otro de los premiados, el cantante José Luis Perales, ha indicado que este galardón es "el más importante" de su carrera, a la vez que se ha alegrado de que "la gente vea en la música y en los cantantes esa cultura que tratamos de aportar".

Por su parte, la bailaora Eva Yerbabuena ha apuntado que "por muchos reconocimientos que se le hagan al arte en general, para mí siempre son pocos", por lo que "me siento súper orgullosa de este premio".

La artista ha confesado que "cuando trabajas en algo que adoras, a lo que le tienes un amor incondicional y por lo que te sientes privilegiada, lo haces como una niña chica cuando tiene ilusión por algo". Por ello, se siente "encantada de poder seguir trabajando en lo que me gusta".

También ha mostrado su alegría el cantante y líder de Hombres G, David Summers, que ha confesado que este premio "es un honor inesperado para nosotros", por lo que "estamos muy sorprendidos y halagados". Summers ha reiterado que éste es el reconocimiento "más importante que se puede recibir en la cultura y que nos lo den a nosotros ha sido una sorpresa enorme y gratificante".

Por su parte, el cocinero José Andrés ha señalado que esta medalla es de su equipo y de la profesión: "Es bonito que se incluya a la cocina en el arte". Hace años que el chef impulsó una ONG que alimenta a damnificados de catástrofes naturales, como ahora está haciendo en Indonesia y ya hizo en Guatemala por la explosión de un volcán, huracanes en EEUU o los incendios de California.

"Siempre he dicho que los cocineros como yo damos de comer a los pocos, pero tenemos el conocimiento de dar de comer a los muchos", ha explicado José Andrés. Así, ha apuntado que "al final hemos creado una ONG que no es mía, sino de todos, en la que los cocineros nos unimos para responder a esas crisis a las que muchas veces las grandes ONG no suelen responder tan rápidamente". Sin embargo, "nosotros, a las pocas horas, estamos cocinando. Un plato de comida es lo mínimo que podemos darle a la gente que está en una crisis", ha concluido el famoso chef.