Manuel Gahete analiza las referencias textuales entre los autores de Grupo Cántico

El poeta cordobés Manuel Gahete ha analizado la relación entre los artistas de Grupo Cántico en base a las referencias que incluyen sus textos. Gahete ha precisado que conoce "las relaciones cordiales e históricas entre ellos", pero ha señalado que la conferencia se basa "en un punto de vista personal y de la obra de cada uno". La intervención ha tenido lugar en la sede del Ateneo de Córdoba y en ella ha indagado "en los temas sobre los que eligieron escribir y de quién hablaron y cómo".

Según ha destacado el escritor, se trata de "un tema que no se ha tocado y del que hay mucho más contenido del que se piensa", por lo que ha dotado a la conferencia de un enfoque original. Así, Gahete ha tomado como punto de referencia "las alusiones que se hacen entre ellos que se pueden ver en los poemas", estableciendo "una relación más allá de lo personal, entre ellos ha habido una conexión de carácter literario" que a su juicio está separada de la relación personal.

Entre estas relaciones a través de la literatura, ha destacado la que se puede ver entre Pablo García Baena y Juan Bernier, "especialmente por parte de Bernier, que desde que conoce a Pablo se queda sorprendido ante su figura y la calidad de su poesía, a pesar de su juventud". En la lectura e interpretación de los textos de ambos poetas "se puede apreciar claramente que la amistad fue creciendo".

Gahete ha apuntado que estas menciones fueron una práctica común para todos los componentes del grupo. Por ejemplo, ha recordado que "todos tenían a Ricardo Molina en alta estima, lo consideraban el maestro de Cántico", al igual que las reiteradas alusiones a Mario López, "que son muy claras porque siempre se dan en referencia al mundo rural, y es algo común entre todos que se nota y se aprecia en las lecturas".

En especial, el poeta ha resaltado la figura de Pablo García Baena y cómo "él era proclive a festejar a sus amigos y compañeros de Cántico, era un poeta sublime". Tanto es así, que al analizar los textos del resto de artistas que le rodeaban "se ve que todos ellos tenían a Pablo como un referente, sentían auténtica devoción por él".

Durante la conferencia, Gahete también ha hecho mención "a las ausencias" entre algunos homenajes hechos entre ellos y en los que "a veces, aunque pueda ser sorprendente, se queda fuera el mejor, como nos pasa muchas veces en la vida". El poeta ha resaltado este hecho porque ha considerado que demuestra que la conexión "no es solo en la vida real" y que, por tanto, se puede analizar desde este punto de vista como en la literatura se notan estas uniones.

La conferencia de Gahete ha estado abierta a las intervenciones del público, al que ha intentado mostrar que se puede hablar del Grupo Cántico "recuperando lo puramente estético" a pesar de realizar un análisis más personal. También ha reconocido que "no me he podido negar" a hacer esta participación, especialmente porque "he escrito mucho sobre ellos y considero que este es un punto de vista que puede resultar interesante para tratar su literatura".

Con todo ello, ha elaborado un nuevo discurso para acercarse a los autores de Cántico y sus obras, estableciendo conexiones entre poemas "más allá de las referencias claras, que a veces son citas directas porque están dedicados", y prestando atención al tejido que se construye entre sus textos.