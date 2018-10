Lolita trae hasta en el Gran Teatro una 'Fedra' luchadora y reivindicativa

Después de su exitoso estreno en la 64 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Fedra, de Paco Bezerra, llega al Gran Teatro con dos funciones que se representarán esta noche y mañana (20:30). Esta producción de Pentación Espectáculos cuenta con un reparto en el que figuran Lolita Flores, Juan Fernández, Críspulo Cabezas, Eneko Sagardo y Tina Sáinz. La obra está inspirada en un texto desconocido de Eurípides, Hipólito, escrito antes de la que luego sería la tragedia popularmente conocida.

La actriz y cantante Lolita da vida a Fedra, una mujer reivindicativa y luchadora que se atreve a amar, pese a todo y a todos. "Creo que las mujeres hoy tienen que ser valientes y no rendirse, y la libertad tiene que ser para todo, incluso para expresar los sentimientos que se tengan en cualquier tema, no solo en el amor, sino en el arte, en todo", explica la protagonista de la obra.

La responsable de la dolencia de Fedra es una pasión que la atormenta desde hace tiempo

Esta obra, que dirige Luis Duque, es una historia "de libertad y de amor", porque la protagonista es "libre para amar" y, por primera vez, viene a reivindicar "que tiene derecho a amar a quien sea, aunque sea a su propio hijastro", dijo el director de la obra en Mérida. "Esta obra está siendo una experiencia muy buena -señala Lolita-. En Mérida fue muy bien, yo ya había estado en Mérida con la Asamblea de mujeres, pero para mí esta es la primera tragedia. No es mi primer clásico y cambia mucho, porque en la tragedia tienes que estar mucho más contenida y en el drama pues te dejas fluir un poco más". La actriz, que ha cosechado muy buenas críticas, asegura que ella no se identifica con su personaje, sino que al fin y al cabo es actriz y lo que hace es meterse en el papel. "También canto, te inventas una historia y te la crees", subraya.

Lolita da vida a Fedra, reina de la Isla del Volcán, que está enferma: ni come ni habla ni duerme. Los médicos son incapaces de averiguar el origen de su padecimiento y el país entero anda preocupado por su estado de salud. Algunos dicen que se ha vuelto loca. Otros, que las largas ausencias de su esposo, el rey de la isla, han terminado por devastar y asolar su corazón, pero nadie conoce la verdad y todos se equivocan. Y es que la gran responsable de la dolencia de Fedra no es otra que una pasión que la atormenta desde hace tiempo y que ya no puede reprimir, un erotismo inmoral e impúdico, un deseo violento e indómito, un amor prisionero e indecente.

Luis Luque y Paco Bezerra apuntan que "el amor, en muchos casos, es sinónimo de dicha y felicidad, pero, en otros, es también tormento y grandísima condena (en especial cuando te enamoras de la persona que no debes). Pero, ¿cómo actuar cuando la razón y el deseo entran en conflicto? ¿Es más justo atender a lo que plantea el cerebro o a lo que demanda el corazón? ¿Qué debería pesar más? ¿Pensar o sentir?".