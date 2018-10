Julio Llamazares presenta el libro 'Las rosas del sur' en la Librería Luque

La Librería Luque fue el escenario ayer para la presentación de Las rosas del sur, el último libro de Julio Llamazares, en un acto en el que conversó con el también autor Alejandro López Andrada. Con este último trabajo, Llamazares cierra su viaje por las catedrales españolas.

El autor leonés así deja impreso su recorrido por 74 catedrales españolas, desde Madrid a las islas Canarias, pasando por Extremadura, Castilla-La Mancha, Levante, Andalucía y las Islas Baleares.

El autor sostiene como tesoros ocultos "las pequeñas catedrales románicas que sobrevivieron porque sus diócesis eran pobres y no podían asumir el despliegue del gótico. De entre las que no conocía, me han gustado mucho las de Jerez, la de Guadix, Orihuela...", según indicó a la entrevista concedida a el Día. En ella, también reconoció que siente "debilidad por los templos de aquellas ciudades que no son capitales de provincia y sus catedrales conservan su carácter episcopal, porque ejercen como iglesias mayores".