Juan Cobos Wilkins presenta en la Fundación Gala ‘Los no amados’

La Fundación Antonio Gala ha acogido esta tarde la presentación del último poemario del escritor onubense Juan Cobos Wilkins, Los no amados (Bartleby).

Tras varios años de silencio editorial, el autor de Minas de Riotinto compartió con los asistentes al acto el espíritu y algunos poemas de su última obra, un libro “no hablo del desamor, sino del no amor”. Si el amor es la cara y el desamor es la cruz, el no amor, asegura Cobos Wilkins, es el canto, por el que la moneda cae, rueda, se pierde.

Es un poemario que llega con la madurez, en la que “identificas una sensación que llamabas equivocadamente amor o desamor. Ves que algunas historias que has vivido pertenecen a ese espacio distinto que era el no amor”.

En el prólogo de la obra, Manuel Rico asegura que “en Los no amados, Juan Cobos Wilkins, consolida su trayectoria como poeta extremadamente singular y sintetiza en sus versos la profundidad de la reflexión con una expresión ágil, directa y, a la vez, cargada de lirismo, de temblor emocional y estético, de vida. Se trata de un viaje a la experiencia del ‘no amor’, algo que, como el propio poeta ha reconocido, no cabe identificar con el desamor, sino que intenta responder a una pregunta no exenta de misterio: ¿Qué vive al otro lado de la relación amorosa, en su reverso? No el vacío, sino una compleja urdimbre en la que el dolor y el placer, la memoria y el olvido, la luz y la oscuridad, conviven extrañamente con la lucidez y la ensoñación, una realidad a la que solo el poema puede dar sentido y forma mediante la palabra".