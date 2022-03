El cordobés Ignacio Alcalde publica su primera novela, 'Mal de muchos'

Mal de muchos es la primera novela del profesor de Antropología Social de la Universidad de Córdoba Ignacio Alcalde Sánchez, una obra editada por Extravertida que hace referencia a la mirada etnográfica de los pueblos a los que la modernidad ha llegado de la peor forma posible, transformando su paisaje de forma abrupta.

Tal como señala el autor: “Aunque lo he escondido bajo sus ropajes, no he podido evitar que la novela tenga un componente etnográfico, en tanto que trata temas de santería y curanderismo propios de las zonas rurales, así como de magia y la eficacia simbólica, asuntos que la antropología ha tratado ampliamente y otros aspectos relacionados, deformación profesional me temo, como la efervescencia social o la relación entre medicina y religión”.

Vecino de Los Pedroches y afincado en Córdoba, ha sido maestro en centros de internamiento, compaginando esa labor con la de antropólogo y la de observador de todo lo que le rodea. A medio camino entre la etnografía y la ficción, la novela retrata sin miramientos la religiosidad popular, las creencias y las formas de vivir, y las de guardar, de los pueblos.

La historia relata el camino de vuelta de uno de sus vecinos, que lo llevará por un sendero empedrado de recuerdos, ungüentos y potingues y que permitirá al lector conocer lo que pasa de puertas para adentro. El paisaje rural, los dimes y diretes y las andanzas de lo que pasa en esos lugares en los que parece que nunca pasa nada, pero siempre hay alguien mirando.

Mal de muchos es una novela corta que narra la vida de Federico, un señorito que está enfermo, que quiere curarse y que recurre a un curandero que conocía de cuando vivía en el pueblo y los tiempos eran mejores, o al menos para él, o al menos eso es lo que él piensa. Allí encontrará un pasado revuelto y a medio terminar, que se pondrá de por medio en ese tratamiento.

A medida que avanza la novela, todo encaja con la voluntad de Alcalde de dotar a su libro de una dimensión vanguardista que afecta a la supresión de tramas anecdóticas y quedarse con un sentimiento de rencor hacia el señorito, tal como se inicia la novela: “Federico va de camino a que un curandero lo cure. Él, el hijo de la coronela. El señorito del pueblo muchos años atrás. Ahora va a que lo curen. Él, Federico. A que lo curen...”

Ignacio Alcalde presenta el libro este jueves, 3 de marzo, a las 19:30 en La República de las letras (Plaza de Chirinos, 6).