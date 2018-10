Héctor Alterio interpreta los versos de León Felipe en el Teatro Góngora

El actor Héctor Alterio y el músico José Luis Merlín protagonizan este viernes (20:30) en el Teatro Góngora Como hace 3.000 años..., un proyecto que es la culminación de un deseo personal del artista argentino por interpretar una selección de poemas de León Felipe (1884-1968), poeta de la rebeldía y el destierro, con los que se identifica de manera plena.

La originalidad de la propuesta de Alterio reside en que no pone voz a los versos de una forma clásica, sino que los interpreta. De esta forma, no es la métrica o la melodía lo que marca lo que ocurre en escena, sino la interpretación. "Yo no recito -explica-, yo interpreto. Soy actor y ese es mi trabajo. En este caso los poemas de León Felipe hacen que puedan ser interpretados porque él escribe como dramatizando la situación".

'Escuela', 'Y no sé nada', 'Vencidos', 'La ventana' o 'Qué lástima' forman parte el repertorio

El repertorio del espectáculo que se podrá ver esta noche en el Góngora pretende ofrecer al público, según sus creadores, la "perfecta armonía" entre los poemas del autor zamorano y las composiciones originales de Joaquín Turina, Ástor Piazzolla, Joaquín Rodrigo, Francisco Tárrega y el propio José Luis Merlín, que las interpreta a la guitarra.

La selección de textos -entre los que encontramos poemas de León Felipe como Escuela, Y no sé nada, Vencidos, La ventana, Pero por qué habla tan alto el español o Qué lástima, entre otros- no tiene un denominador común, y sin embargo, resaltan la manifestación de unos sentimientos compartidos entre el autor y el intérprete.

Alterio confiesa que, desde adolescente, "siempre me ha maravillado su manera de escribir poemas; su universo me atrajo de una manera impactante, porque tiene un estilo muy particular, lleno de contradicciones, antipatías y simpatías. Me identifico con su rebeldía e incluso con sus dudas y equivocaciones".

La admiración del actor por este poeta "maldito" español, exiliado en México, donde murió, y que nunca obtuvo en su país el reconocimiento de otros colegas suyos contemporáneos, es compartido por el compositor y guitarrista, también argentino, José Luis Merlín, que conoció la obra de León Felipe a través de Paco Ibáñez.

En cierto modo, el espectáculo constituye también una "reivindicación " de la altura poética del autor castellano. "En México -comenta Alterio- se le rinde homenaje permanente, mientras que en España nunca fue reconocido, ni durante la dictadura, ni después".

El actor argentino explica que el título del espectáculo, Como hace 3.000 años..., tiene su origen en un poema del escritor argentino Esteban Agüero, en el que "expresa el deseo de que volvamos a lo que hacía Homero hace tres mil años, que recitando poemas congregaba a mucha gente a su alrededor. Es una intención de que se cumpla ese deseo".