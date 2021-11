Fito y Fitipaldis regresan a Córdoba el 27 de mayo para presentar su nuevo disco

Fito y Fitipaldis volverán a reunirse con sus seguidores en Córdoba para presentar su álbum más reciente, Cada vez cadáver. El concierto ha sido fechado para el segundo viernes de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, 27 de mayo, en la Plaza de Toros de los Califas.

El artista de origen bilbaíno Adolfo Cabrales (Fito) y su banda no pisan la ciudad desde el 1 de junio de 2018, cuando tocaron, también, en el Coso de los Califas y coincidiendo de nuevo con los últimos días de feria.

Con un precio de partida de 30 euros, las entradas para revivir la música de Fito en Córdoba saldrán a la venta a partir de este viernes, 12 de noviembre, a las 10:00 en la web oficial de Fito y Fitipaldis y en la de la promotora Live Nation.

Como ya se había anunciado, contarán como teloneros en sus apariciones musicales con la emergente banda Morgan, que acaba de publicar su tercer disco de estudio, The River And The Stone.

Grabado en febrero de 2020 en Estudio Uno (Madrid) con Carlos Raya una vez más como productor, Cada vez cadáver se compone de nueve nuevas canciones que suenan a puro Fito y Fitipaldis pese a la amalgama de estilos, más una versión de Transporte de Jorge Drexler convertida en una ranchera rock.