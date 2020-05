Filmin estrena este viernes 'Parking', rodada en Córdoba y con Belén Cuesta de protagonista

Belén Cuesta protagoniza junto a Mihai Smarandache la película Parking, una coproducción entre España, Rumanía y la República Checa, rodada en Córdoba, que dirige Tudor Giorgiu y que traslada su estreno de las salas de cine a la plataforma Filmin este viernes 15 de mayo a causa de la crisis por la covid-19.

"Mientras no haya vacunas y esto se solucione será difícil rodar con libertad, que entiendo que tiene que existir porque si no los guiones no tendrían sentido", ha manifestado la actriz durante una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de esta cinta, basada en la novela Cercanías, de Marin Malaicu-Hondari.

La película, que cuenta en su reparto también con Ariadna Gil, Luis Bermejo y Carmen Florescu, narra la historia de Adrián (Smarandache), un inmigrante procedente de Rumanía que trabaja como vigilante de seguridad en una franquicia de automóviles en Córdoba, con el sueño de empezar una nueva vida y dedicar su tiempo a la poesía. Una noche conoce a María (Cuesta), una mujer infeliz con quien vive una relación apasionada, a pesar de las diferencias culturales y sociales que existen entre los dos.

La actriz terminó el rodaje de la nueva película de Cesc Gay, Sentimental, justo antes del decreto del estado de alarma a causa del coronavirus y, según ha señalado, tiene proyectos para ahora y para el "otoño" que no sabe "cuándo se van a retomar". En este sentido, ha indicado que "no todos los proyectos podrán llevarse a cabo", por lo que admite que la profesión está "expectante" ante las noticias sobre el coronavirus.

Parking, la película que ahora presenta, es la tercera película, junto a Asamblea y Pullman, que tendrá un estreno virtual en lugar de en las salas de cine, cuya reapertura está prevista para la fase 2 del plan desescalada del Gobierno en la crisis por la covid-19. En este sentido, ha actriz ha señalado que tras el confinamiento, la gente saldrá "con muchas ganas de consumir cine", aunque reconoce que el encierro ha modificado la manera de ver películas.

En esta línea, y en referencia a situaciones como la modificación de las bases de la próxima edición de los Premios Goya, en los que podrán competir películas con estreno online, Cuesta ha señalado que se trata de casos "excepcionales que se están solventando de la mejor manera posible". "Es mi profesión y lo valoro como espectadora, creo que el cine volverá", ha resaltado.

Giorgiun Tudor, director "apasionado"

En cuanto al trabajo con el cineasta rumano Giorgiu Tudor en Parking, Belén Cuesta ha indicado que se trata de una persona "muy apasionada" y con "muchas inquietudes". El rodaje fue "peculiar", con un guion que iba cambiando a medida que el cineasta se quedaba "fascinado" con lugares o situaciones, por lo que "mantenía el guion muy vivo", una forma "muy diferente de trabajar" a la que ella está acostumbrada, pero "interesante" porque la historia se construye constantemente.

"Me apetecía trabajar con él porque, aunque el cine es un lenguaje común, al final hay cosas diferentes", ha señalado sobre Tudor, que firma su cuarta película tras Love Sick (2006), De caracoles y hombres (2012), e Historia de un fiscal (2015).

Según ha señalado Cuesta, aunque esta película está basada en una historia real novelada, no conoció al personaje en el que está basado su papel, ni sabe dónde termina la realidad y dónde comienza la ficción, pero sí conoció al escritor, que visitó el rodaje. Sin embargo, no tuvo la ocasión de leer la novela porque no está traducida al español, un obstáculo lingüístico que también tuvo que salvar al trabajar con director y protagonista, que tampoco hablan español.

"El personaje de María tiene algo sanador o salvador para el personaje de Adrián y habla de la discriminación de la llegada que había en aquella época, a comienzos de los años 2000", ha señalado Cuesta.