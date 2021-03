La Feria Taurina de Córdoba 2021 conmemorará los 30 años de la alternativa de Finito. El 23 de mayo de 1991 el diestro se doctoró en el Coso de los Califas teniendo como padrino a Paco Ojeda y como testigo a Fernando Cepeda. En este ocasión serán otros los matadores y novilleros que acompañarán a Juan Serrano en el cartel de la esta cita, que ha sido presentado por el empresario José María Garzón, de Lances de Futuro -concesionaria del Coso de los Califas-, la edil de Promoción de la Ciudad, Marían Aguilar y el propio Finito de Córdoba.

Dicho cartel recoge que la Feria contará con tres festejos y que se adelanta con respecto a otros años para hacerla coincidir con el último fin de semana -14, 15 y 16 de mayo- de la Fiesta de los Patios, que en esta edición celebra su centenario, tal y como ha destacado Garzón. Finito realizando un desplante es el protagonista de esa cartel que anuncia que los espectáculos darán comienzo el viernes 14 de mayo con una novillada con picadores con reses de Fuente Ymbro para los espadas Lagartijo, El Rafi y Tomás Rufo. A día siguiente, sábado 15, se celebrará un festejo mixto en el que el rejoneador Diego Ventura, Andrés Roca Rey y Pablo Aguado lidiarán toros de Los Espartales y Núñez del Cuvillo.

Finalmente y para poner el colofón a la Feria, el domingo 16 de mayo, tendrá lugar un mano a mano entre Finito de Córdoba y Morante de la Puebla con toros de Juan Pedro Domecq. Cada uno de los festejos va a dar comienzo a las 19:00 en el coso ubicado en el barrio de Ciudad Jardín.

El empresario de Lances de Futuro ha señalado que aún desconoce el aforo que se permitirá y que dependerá de las directrices marcadas por las autoridades sanitarias y ha confiado en el que las entradas estén disponibles en un plazo de "una semana a diez días", adelantando que en todo momento se velará por la seguridad de los asistentes a los festejos. Garzón ha recordado que el Coso de los Califas fue la única plaza de primera categoría que el pasado año, el 12 de octubre, acogió una corrida de toros, celebración que "fue un éxito". Ese día, Morante de la Puebla y Juan Ortega lidiaron toros de Jandilla /Vegahermosa.

"Desde Lances de Futuro se lleva trabajando desde el primer día que llegamos a Córdoba, desde hace ya más de un año, y vamos a seguir trabajando. La corrida del 12 de octubre fue un éxito a nivel nacional, hemos hecho una feria con un número de festejos como si no hubiera pandemia, conmemorando en el cartel los 30 años del maestro Finito de Córdoba y dándole sitio también a jóvenes como el cordobés Lagartijo. Hemos intentado cubrir el cartel de todo lo que hemos podido, entre figuras, novilleros, matadores con solera como Finito y esperamos que sea del gusto de todos", ha destacado Garzón.

El empresario ha insistido en que el "esfuerzo" para reunir ese cartel "ha sido tremendo" por el momento de pandemia que se vive. "Lo que se demostró el 12 de octubre estoy seguro que estos 14, 15 y 16 de mayo se demostrará exactamente igual", ha puntualizado. En aquella ocasión, Lances de Futuro elaboró un plan de contingencia frente al covid-19 en el que se recogían pautas a llevar a cabo como la apertura de las puertas dos horas antes del inicio del festejo, la toma de la temperatura y dispensión de gel hidroalcohólico en los accesos y la realización de de test rápidos, entre otras.

"Son tiempos difíciles para celebrar una feria", ha reconocido Finito, quien ha insistido en que la preparación para ella "está siendo intensa". "Es bonito que hayan pasado 30 años y siga sintiendo el mismo miedo, la misma inquietud y la ilusión que cuando iba a tomar la alternativa. Eso siempre quiere decir algo, quiere decir que falta algo por correjir, que la motivación, la ilusión y la llama de seguir sintiéndome torero sigue intacta", ha sentenciado el diestro. "En la corrida, espero que José Antonio [Morante de la Puebla] tenga suerte y podamos estar al nivel que Córdoba merece", ha añadido quien es el matador cordobés que más paseillos ha realizado en el Coso de los Califas.

El diestro ha incidido en que será para él un día muy especial. Finito ha destacado que cree que con su toreo "he hecho feliz a mucha gente, que lo sigo haciendo y, es lo que digo, mientras un toro me lo siga permitiendo y nuestra Señora de Córdoba nos proteja y mientras nuestro Jesús Caído esté con nosotros pues sin duda no voy a dejar de hacerlo. Soy torero y para eso me trajo mi madre al mundo", ha concluido.

Marían Aguilar ha puesto el punto y final al acto de presentación apuntando que el cartel está a la altura de una plaza de primera, "de una ciudad de primera, con tradición y esencia taurina, cuna de grandes toreros y un gran cartel que apuesta por nuestro patrimonio cultural y por la conservación de la fiesta nacional, defendiendo así nuestras raíces y nuestras tradiciones". La edil de Promoción de la Ciudad ha destacado que la Feria se celebrará en "unos tiempos que no son fáciles", por lo que ha insistido en que "ahora, más que nunca, la tauromaquia necesita el apoyo de todos, las instituciones, los empresarios y los aficionados". Aguilar ha destacado asimismo la "connotación emotiva" que supone en el cartel la conmemoración de los 30 años de la alternativa de Juan Serrano Finito de Córdoba.

"Estamos seguros de que Finito, con Morante, volverá a hacernos disfrutar del toreo de siempre interpretado por una figura irrepetible. Será una tarde colosal para el disfrute de todos los aficionados", ha apuntado, para añadir que "figuras taurinas a la altura de Roca Rey, Ventura y Pablo Aguado lograrán que Córdoba siga siendo un coso de primera y una ciudad de primera apoyando esa esencia y esa tradición taurina que mantenemos. Ojalá podamos disfrutar de algún toro indultado".