Feria del Libro de Córdoba: Salvador Gutiérrez Solis y "el pelotazo" de los hilos de Twitter que triunfan en Latinoamérica

Salvador Gutiérrez Solís (Córdoba, 1968) camina tranquilo por el Bulevar del Gran Capitán como si quisiera alargar lo máximo su llegada a la caseta de firmas de la Feria del Libro de Córdoba. "No es algo que me entusiasme demasiado", reconoce el escritor cordobés -también colaborador de El Día de Córdoba-, porque "ya no es como las primeras veces". A pesar de ello, atiende con gentileza a los lectores que se acercan, conversa, y desenfunda su bolígrafo para estampar su dedicatoria sobre el primer ejemplar de El lenguaje de las mareas que lleva una señora. Por delante, aún quedan la de Huelva y la de Madrid, que recuerde a bote pronto.

La segunda entrega de la saga de la inspectora Carmen Puerto, El Lenguaje de las mareas (Tapa Negra), ya va por su tercera edición y "se está vendiendo en audio en Latinoamérica", indica su autor, que donde se muestra más satisfecho es en que se siga comprando "casi al mismo nivel que al principio".

Otro triunfo con el que Gutiérrez Solís se puede frotar las manos se encuentra en sus célebres hilos de Twitter en los que mantiene el suspense y engancha a miles de usuarios. Además de España, el escritor insiste en el "éxito" que está teniendo en Latinoamérica llegando a recibir llamadas de periódicos como Clarín para entrevistarle.

Por lo que veo, lo de las últimas noches no fue una casualidad. Ya están otra vez, desde la terraza de enfrente, alumbrándome con una linterna cuando me asomo. Empiezo a estar muy cansado de este jueguecito al que no le veo la gracia, espero que la cosa no vaya a más>>> pic.twitter.com/u2Ztgo6CHg — Salva Gutiérrez Solís (@gutisolis) April 16, 2022

El formato "funciona muy bien" para nuevos públicos que, lógicamente, se convierten en potenciales lectores de sus libros. Muestra de ello es que también se editan en podcast desde la productora ADM escuchándose en las distintas plataformas de audio como Spotify o ivoox. "En formato audiovisual, modo cortometraje, también creo que estaría muy bien", avisa Gutiérrez Solís. Ahí queda eso.